CIVITAVECCHIA – La Festa del Biscottino Civitavecchiese ha preso il via con grande partecipazione ed emozioni, dando spazio alle eccellenze locali in ambito culturale e musicale. Organizzata dall’associazione Culturale Mad Music Love e dal Comitato Antichi Sapori, la manifestazione si conferma un evento capace di valorizzare tradizioni, talenti e prodotti tipici del territorio, grazie anche al prezioso sostegno delle istituzioni e delle attività commerciali locali.

Premio Letterario: Venerdì pomeriggio, presso la sala conferenze della Biblioteca Cialdi, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso letterario “Il Natale e le tradizioni di Civitavecchia”. La competizione ha messo in luce la creatività di scrittori di tutte le età, guidati dal tema della riscoperta delle radici culturali della città. Nella sezione poesie, il primo premio è stato assegnato a “L’avventura del Biscottino” di Fabiano Romagnolo. Seguono “La Pastorella/Speranza” di Gianni De Paolis e Sebastian e “Vojoparlà della Pastorella” di Laura Gurrado.

Per i racconti, il vincitore è stato Andrea Benedetti con “Operazione Biscottino”, affiancato da “Il Primo Natale” di Sara Sansone e “Squame” di Alessandro Tassi. Nella categoria Under 13 ha trionfato “La ricetta segreta” di Alisia Poledda, dimostrando come anche i più giovani sappiano custodire e reinterpretare le tradizioni. I giudici Caterina Battilocchio, Ernesto Berretti e Livia D’Avenia, hanno elogiato l’alto livello delle opere, evidenziando il legame tra passato e futuro nei testi premiati.

Premio Musicale: La serata è proseguita alla Cittadella della Musica con il concorso musicale “Il Mio Natale Suona Così”. Le melodie natalizie hanno incantato il pubblico, grazie all’impegno e alla passione dei partecipanti. Nella categoria Under 13, il primo posto è stato conquistato dal Coro Bimbi di Civitavecchia diretto dalla maestra Laura Gurrado, mentre tra i giovani e gli adulti ha trionfato il duo The White Vibes, formato da Aurora Romitelli e Francesco Ariolli studenti della 2A del Musicale Galileo Galilei. La loro esecuzione di White Christmas e il brano inedito December hanno incantato la giuria. Sul podio anche The Symphonix (secondi classificati) e 7 Spose senza Fratello/Magic Family (terzi classificati). I giudici sono stati Francesco Ceccarelli, Mario Camilletti, Simonetta Camilletti, Francesco Carusi, Anthony Caruana.

Verso il gran finale L’evento si chiuderà domani, domenica 15 dicembre, con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 16:30, presso la Cittadella della Musica, si terrà la presentazione del marchio De.Co. per il Biscottino Civitavecchiese e la premiazione del miglior dolce nelle categorie tradizionale e innovativa. Se il tempo lo permetterà, la festa si sposterà poi in Piazza Calamatta per una tombolata di beneficenza a favore della Croce Rossa Italiana, con la possibilità di gustare i biscottini. Un’occasione imperdibile per chiudere in bellezza una manifestazione che unisce gusto, cultura e solidarietà. La cittadinanza è invitata a partecipare per vivere insieme il sapore autentico del Natale civitavecchiese.