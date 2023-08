A causa delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di oggi, la produzione e la direzione artistica comunicano la decisione di rinviare lo spettacolo “La verità, vi prego, sull’amore”, con Stefano Massini e Luca Barbarossa in programma venerdì 4 agosto, al teatro romano di Ferento. La nuova data sarà il prossimo 22 agosto, con inizio sempre alle 21,15. I biglietti acquistati finora saranno validi per la serata. Chi volesse chiederne il rimborso può farlo entro sette giorni, rivolgendosi al sito on line utilizzato o allo stesso punto vendita di acquisto.