Fenice è il significativo titolo che Fabio Fasanari, lo street artist viterbese noto come Faziarte, ha scelto per il suo nuovo progetto artistico. Come la Fenice, dopo un periodo di stop per motivi di salute, Faziarte “risorge” e si ispira al suo vissuto per lanciare un messaggio di positività e rinascita tramite i colori della sua arte. Noto al pubblico viterbese in particolare per il murale di Santa Rosa in chiave moderna, ieri nella sala consiliare di Palazzo dei Priori ha presentato la nuova avventura artistica.

«Il murale, 14 metri di altezza per 6 di larghezza, sarà realizzato su una facciata in viale Fiume 111 a Bagnaia. Serviranno 17 giorni, inizio il 13 maggio e per il 1° giugno è prevista l’inaugurazione».

Un’opera che intende lanciare un messaggio universale di positività e speranza e «rappresenterà una donna che rinasce dalle sue ceneri più bella e consapevole di prima» ha spiegato Faziarte. Il progetto vuole essere anche occasione per riqualificare un importante punto di passaggio della città di Viterbo, oltre a promuovere, valorizzare e pubblicizzare il nome di Viterbo.

La creatività di Faziarte infatti è molto richiesta in altre città italiane ma Fabio, viterbese doc e giovane facchino, ha dichiarato: «Mi piacerebbe che gran parte delle mie opere fossero visibili anche qui, nella mia città».

«L'amministrazione, il Sodalizio e altre realtà associative e imprenditoriali - Ance, Fiorillo impresa edile, Banca Lazio Nord, Klimt Art - sostengono il progetto di un giovane artista e facchino innamorato della sua città in un momento particolare della sua vita» ha commentato la sindaca Chiara Frontini.

«Di Fabio come facchino abbiamo potuto apprezzare le doti umane e di Faziarte le capacità artistiche» ha affermato Massimo Mecarini, presidente del Sodalizio dei facchini, per poi concludere con un ringraziamento agli sponsor: «L’opera ha un costo e quando Fabio ci ha presentato il progetto ci siamo subito attivati per reperire le risorse. E la risposta è stata immediata e positiva». Appuntamento per il taglio del nastro il 1 giugno, alle ore 12, in viale Fiume 111 a Bagnaia.