TARQUINIA – Un evento che fonde diverse forme d’arte oggi nel suggestivocortile di Palazzo Vitelleschi, in occasione della Giornata nazionale delle famiglie al museo 2023 (Famu). L’appuntamento è per le 17,30: il Museo archeologico nazionale di Tarquinia ospiterà “Simposio” (ingresso libero), un concerto di musica classica della Romae Philharmonia Orchestra della Società Filarmonica Dioniso, diretta dal maestro Lorenzo Di Giosaffatte, abbinato alle degustazioni della cantina Muscari Tomajoli e alla mostra estemporanea del pittore Guido Sileoni. L’iniziativa è promossa dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), con il sostegno del Ministero della Cultura (MiC), e il patrocinio gratuito del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia (Pact) e di Dmo Borghi Etruschi. «Musica, vino e pittura daranno vita un appuntamento unico nel suo genere, che richiama il rituale simposiaco in un luogo prestigioso e quanto mai appropriato, poiché custode dell’arte e della cultura etrusca», sottolinea la presidente della Stas Alessandra Sileoni.