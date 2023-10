ACQUAPENDENTE – Le emozionanti e sempreverdi canzoni di Fabrizio De André aprono la nuova stagione del teatro Boni , diretta da Sandro Nardi, che nei prossimi cinque mesi proporrà al pubblico un cartellone di 23 spettacoli tra prosa, musica e danza.

Protagonista della data inaugurale di domenica 29 ottobre 2023, con inizio alle ore 17.30, Luca Cionco, frontman degli Hotel Supramonte, cantante e musicista distintosi per le sue intense interpretazioni dei brani del cantautore genovese. In questo concerto, una produzione AR Spettacoli, Cionco (voce e chitarra) è accompagnato da Fisandro Famiani alla fisarmonica e da Massimo Furietti alla chitarra acustica. Un’occasione per viaggiare insieme tra le parole e le note di colui che si può considerare uno dei grandi poeti del Novecento, per chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare, per cercare nuovi significati e vivere il passato nel presente. Luca Cionco è capace di emozionare il pubblico interpretando la musica di De André senza mai scadere nell’imitazione. Il concerto è solo il primo atto di un lungo cartellone in cui spiccano, tra gli altri, i nomi di Ascanio Celestini, Andrea Perroni, Debora Caprioglio, Alessandro Benvenuti, Valentina Esposito, Laura Lattuada, Danila Stalteri, Giancarlo Fares, Antonello Avallone, Andrea Tidona, Matteo Belli, Marco Cavallaro, la compagnia di danza Atacama. Una stagione 2023-2024 tutta da vivere che conferma il Boni, perla ottocentesca della cittadina dell’Alta Tuscia, come punto di riferimento teatrale e culturale per il territorio, attirando pubblico anche dalle vicine Umbria e Toscana e ospitando sul suo palcoscenico attori e compagnie affermati nel panorama nazionale, oltre a produzioni proprie del teatro aquesiano, la celebrazione di ricorrenze speciali come la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Giorno della Memoria e la Giornata internazionale della donna, eventi speciali quali le serate del 31 dicembre e di Carnevale e altri progetti di assoluto interesse.

Il teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in piazza della Costituente 9. I biglietti sono in vendita anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.

