ACQUAPENDENTE - Sono aperte fino al 26 maggio le iscrizioni alla nuova edizione della European Francigena Marathon. La manifestazione ludico-motoria dedicata al walking, promossa a livello nazionale e internazionale, è organizzata dai Comuni di Acquapendente e Montefiascone in collaborazione con i Comuni di Bolsena e San Lorenzo Nuovo e con varie associazioni locali, ed è in programma domenica 2 giugno lungo l’antico itinerario di Sigerico. Nata nel 2013 per promuovere il tratto di Via Francigena che collega Acquapendente (detta la “Gerusalemme d’Europa” in quanto custodisce la riproduzione più antica del Santo Sepolcro presente nel continente) a Montefiascone (tappa di rilievo nel cammino verso Roma con la Rocca dei Papi e la Basilica di San Flaviano), la European Francigena Marathon ha come obiettivo la promozione del territorio e delle sue bellezze storiche e paesaggistiche attraverso l’attività fisica e un’esperienza diretta lungo il principale tragitto dei pellegrinaggi medioevali. Il percorso da Acquapendente a Montefiascone, suddiviso in vari tratti intermedi con partenze e arrivi nei comuni interessati, è rimasto tale fino al 2019. Dopo l’anno di stop a causa della pandemia, l’evento è ripartito con le edizioni 2021, 2022 e 2023 incontrando l’itinerario della Via Romea Germanica con arrivo a Bagnoregio. Quest’anno si torna all’itinerario originario, grazie alla convenzione triennale sottoscritta dalle amministrazioni comunali aquesiana e falisca. La manifestazione prevede un percorso totale di 42 km e 195 metri (la canonica lunghezza di una maratona) da Acquapendente a Montefiascone, con partenza in piazza Girolamo Fabrizio il 2 giugno 2024 alle ore 7.30.

Per ulteriori informazioni: turismo@comuneacquapendente.it – 339.2680840 – facebook.com/comunediacquapendente.

