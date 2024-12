Tutto pronto per la seconda edizione del Carnevale estivo viterbese. Indossati maschere e costumi e venerdì spazio al divertimento. A costo zero per il Comune.

«Un regalo che il direttore artistico Lucio Matteucci e gli organizzatori fanno alla città» ha tenuto a sottolineare l’assessore a Cultura ed Educazione Alfonso Antoniozzi, nel corso della conferenza di presentazione della manifestazione nella sala d’Ercole.

Entusiasta la sindaca Chiara Frontini nel presentare «questa progettualità che nasce per animare la stagione estiva, con l’auspicio che possa radicarsi e diventare tradizione».

«Un progetto - ha proseguito la prima cittadina - che rientra in quell’attività di animazione che vogliamo per il centro finalizzata anche a marginalizzare le sacche di degrado». E per questo l’inquilina di Palazzo dei Priori si augura che «anche questa edizione estiva del carnevale sia molto partecipata e porti voglia di fare comunità».

Otto i gruppi mascherati che sfileranno, ognuno con un proprio tema e composto mediamente da una ventina di figuranti. Il corteo sarà capeggiato da mister carnevale, al secolo Lucio Matteucci, direttore artistico dell'evento.

«Abbiamo raggiunto numeri - ha evidenziato Matteucci riferendosi alla partecipazione anche del corteo carnascialesco invernale - da fare invidia a Santa Rosa. Con gruppi che vengono anche da altri paesi che hanno il carnevale nel Dna, come nel caso di Ronciglione».

L’edizione estiva si svolge di sera - la sfilata muoverà da piazza San Lorenzo alle 21 - e il direttore artistico ha voluto rimarcare che saranno molte le maschere “luminose” ma «cerchiamo di fare un carnevale green senza gruppi elettrogeni». E nella sala d’Ercole infatti sfavillavano di luci sia i costumi del gruppo Meduse che la giacca di Matteucci.

Ha quindi spiegato la scelta di fare la sfilata venerdì 28 giugno: «In piazza San Lorenzo si terrà la cena di solidarietà, che sarà anticipata alle 19.30, per consentire poi a chi vuole di seguire il corteo di carnevale».

Ulteriori dettagli sulla cena di solidarietà, prevista nel cartellone di Ombre festival, è Alessandra Croci, consigliera delegata alla Via Francigena.

«Una cena il cui ricavato contribuirà all'acquisto di un esoscheletro per una bambina, Elisa». Poi, insieme al gruppo Galiana, la partecipazione al carnevale con due joelette e con i costumi - tema Aladin - cuciti dal centro sociale del Pilastro.

Daniela Merlini e Antonella Ferretti dello staff organizzativo hanno poi fornito indicazioni sul percorso che, partendo da piazza San Lorenzo, si snoderà poi verso piazza del Comune, corso Italia, piazza del Teatro, via Marconi, il Sacrario e si concluderà con una grande festa in piazza Unità d’Italia.