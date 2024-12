Fino al giorno della Befana, il centro turistico Tesori d'Etruria e la sua Viterbo Sotterranea continueranno a regalare forti emozioni a grandi e piccoli con speciali visite guidate alla scoperta delle magie della Città etrusca e medioevale e di ben due percorsi underground. Esperte guide turistiche sono pronte a trasportare bambini e genitori nel fantastico mondo dell'immaginario, in un viaggio lungo migliaia di anni. Nel giorno della Befana la Viterbo Sotterranea ha in serbo anche sorprese golose e divertenti formato famiglia. Agli ospiti verranno offerte degustazioni di dolci prodotti delle terre etrusche. Inoltre, per tutti i visitatori che verranno vestiti da befane e befanoni, la visita a Viterbo Sotterranea sarà completamente gratuita. E' un'ottima occasione per trascorrere la festa della Befana con la propria famiglia alla scoperta dei segreti sotterranei della città etrusca, accompagnati dai racconti delle guide turistiche di Viterbo Sotterranea; una visita che conduce alla scoperta di questi magici luoghi. Viterbo Sotterranea offre al pubblico una importante possibilità di visita differenziata: oltre al classico percorso underground si apriranno le porte, anche durante le festività, del nuovo percorso monumentale e del Museo Storico-Didattico dei Cavalieri Templari, unico in Italia. Ricordiamo che lo straordinario circuito ipogeo, sito in via Chigi, emoziona e stupisce non solo per la grandezza degli spazi, ma anche per la suggestione che questi evocano grazie alla loro antica storia. Dai cunicoli etruschi a quelli medioevali, dai rifugi della seconda guerra mondiale allo "studiolo" realizzato all'epoca dai tombaroli, dal "butto medioevale" alle condotte idriche etrusche, fino ad arrivare in un ambiente di grande fascino. Visibile anche un antichissimo cunicolo, di probabile uso rituale, di epoca pre-etrusca.. Per ulteriori informazioni e notizie: Tesori d'Etruria, piazza della Morte, 1 Viterbo; 338.8618856 0761.220851; email: welcome@tesoridietruria.it; www.tesoridietruria.it

