TOLFA - Dopo la grandiosa inaugurazione di ieri sera con lo spettacolo "Cubo - Eventi Verticali" oggi pomeriggio Tolfarte entra nel vivo.

Il "Festival Internazionale dell'Arte di Strada e dell'Artigianato Artistico" giunge quest'anno alla 20^ edizione e attende come ogni estate decine di migliaia di spettatori da tutta Italia.

Anche in questa edizioni saranno presenti artisti da tutto il mondo impegnati in oltre 100 spettacoli tra arte acrobatica e circense, musica, teatro, mostre di arte visiva, incontri letterari, e la sezione di artigianato artistico in collaborazione con Hippy Market - Mercatini a Roma. Tra i tanti artisti in cartellone: eVenti Verticali (che ha aperto ieri sera il Tolfarte), Sandro Joyeux, The Reggae Circus di Adriano Bono, l’artista di stage photography Valentina Vannicola, Antonio Petronio & Ritmo Dissidente, Stefania Bruno, la Zastava Orkestar, Gruppo Smilf, Latin duo, No funny stuff, Musica Muta, Vicolo Cechov, Duo Andaban, Duo piùomeno, Daniele Romeo, Gino Saladini, Anthony Caruana, Alice Paba, Drumbo, Daniela Barra. Tra gli artisti sul palco di piazza Matteotti, un grande ritorno: quello di The Reggae Circus, lo spettacolo itinerante ideato e diretto da Adriano Bono, mix originale tra musica reggae e spettacolo circense, caratterizzato dal live-act della resident band Torpedo Sound Machine: una formidabile macchina del suono che è in grado di sonorizzare ogni tipo di intervento artistico. Sul palco, la band interpreterà tra nuove canzoni scritte ad hoc per lo show e vecchi classici del repertorio di Adriano Bono e ospiterà numeri di sputafuoco, giocoleria, clownerie, burlesque, belly dance, e acrobazie in un susseguirsi vorticoso di numeri musicali e di arte varia che lasciano gli spettatori con la bocca aperta per lo stupore e in continua fibrillazione. A seguire, il dj set di Lucy Z. Sempre in piazza Matteotti l’energica Zastava Orkestrar, e le performance di giocoleria acrobatica e fuoco di Duo più o meno e Nulleamai. La line up dei tradizionali concerti di piazza Bartoli: E-flat, Gipsy Legacy Project, No funny stuff e Vincenzo Bencini. Tra i protagonisti in piazza Diaz: Dani e la giocoloria, Lilith, The Greatest Bubble Show e Hooping Grace. A Piazza Colelli c’è Musica Muta, Edoardo Ricciardelli e Vicolo Checov. A piazza Marconi Sirio, Lara Alaska, Dani e la Giocoleria. All’Anfiteatro Villa Comunale Fondazione Cariciv: Gianluca Gentiluomo, Duo Andaban, Big Babol Circus. Itineranti a via Roma: Drumbo, Zoert, Donamora Circustheatre, Ametoile Zastava Orkestar e Benedetta Badaracco.

Oggi e domani sarà attivo il meraviglioso mercatino con stand di oggetti, manufatti, abiti, borse e quant'altro realizzati dai migliori artigiani. Per quanto riguarda il cibo saranno attivi, oltre a tutte le attività commerciali di Tolfa, anche i Food Truck in piazza Venero. Nella bellissima location del Parco Fondazione Cariciv si svolgerà invece il Tolfarte Kids. In varie postazioni e meravigliose location si potranno ammirare meravigliose mostre di arte e di fotografie. Sarà attivo anche l'angolo della letteratura grazie alla collaborazione tra l'aps Tolfarte e il Festival Tolfa Gialli&Noir.

