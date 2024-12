TOLFA - È partito venerdì alla grande e sta proseguendo ancora meglio il "Festival della Musica" promosso dalla banda Giuseppe Verdi di Tolfa. Quest'anno i membri della Verdi hanno apportato una novità: apertura anticipata con un aperitivo musicale, giovedì sera, per la kermesse giunta alla sua 31esima edizione. Venerdì ad “aprire le danze” la banda Verdi che ha suonato per le vie di Tolfa rallegrando tutti. A rendere ancora più magica la location del parco Fondazione Cariciv c’hanno pensato gli allestimenti realizzati dai ragazzi, dagli insegnanti e dai genitori. Il Festival proseguirà ancora oggi con tanti appuntamenti. «La Banda Musicale rappresenta la più vecchia istituzione a Tolfa e vanta oltre 150 anni di storia in cui la stessa ha contributo alla diffusione della musica nella comunità e alla formazione professionale di alcuni – spiega la sindaca Stefania Bentivoglio nonché direttrice della banda stessa - la Festa della Musica è da sempre un momento conviviale bello da trascorrere insieme alla banda con numerosi spettacoli e intrattenimenti». Tanti gli applausi incassati venerdì per il frizzante concerto estivo che ha spaziato dalle colonne sonore dei film a medley di Abba e Zucchero. «Noi della “Verdi” - spiega la giovane presidente dell’associazione, Erika Podestà - stiamo lavorando da giorni affinchè anche questa edizione della nostra festa riesca alla grande e non deluda i molti che ogni volta partecipano ai nostri apputamenti». Un evento che non è solo musica ma anche buon cibo, eccellenti prodotti locali a km0 e tanta cortesia e celerità nel servizio. Le fantastiche cuoche e gli ottimi addetti alle griglie invitano tutti stasera a Tolfa per gustare un prelibato menù: tagliere di salumi e formaggi, l'acquacotta, le ghighe all'amatriciana, grigliata con insalata, il panino con l'hamburger, le patatine fritte, l'insalata, le frittelle di Giuseppe e la crostata. Sempre venerdì al concerto della banda è sguito l'aperitivo musicale alla “Panchina Letteraria” con un duo voce e chitarra: “Il primo modo”. E poi ancora il saggio spettacolo del Centro Artistico di Balletto di Marilena Ravaioli. Aperitivo musicale anche ieri col gruppo propedeutico di Musica d’insieme diretto dal maestro Giancarlo Annibali. A seguire ancora un medley di canzoni pop e moderne con protagonisti i ragazzi della banda. Sul palco dell’arena Pompilio Tagliani ad animare la serata c’hanno pensato i "Kosacustika". Molto partecipato anche il cocktail party con il Dj set e l’animazione di Alberto Galli. Il Festival della Musica prosegue oggi con la Santa Messa, con l’accompagnamento della “Verdi”, alla Villa Comunale in cui saranno ricordati i componenti della banda e della scuola di musica che non ci sono più. Dalle 18 aperitivo musicale con un’ensamble di flauto diretto dall’insegnante Luigina Sestili. A seguire l’esibizione degli “AARF”, ragazzi dai 10 ai 13 anni seguiti dal maestro Giovanni Cernicchiaro. A corollario dell’offerta dello stand gastronomico l’improvvisazione musicale degli “DaZero”. Alle 22 tutti carichi per la serata conclusiva con “The Braves”. Immancabili stasera i fuochi d’artificio. Sarà aperto fino a tarda notte lo stand enogastronomico, quello del cannolicchio, delle Crepes del ristoro-bar. A supporto, anche economico, della festa, oltre al Comune di Tolfa, il Conad city, La Loggetta di Ferrero Fracassa, il Blue Moon Cafè di Aldo Paparcurio, La Boutique di Armani, La Maremmana e Sublime. Presente alla kermesse anche la mostra collettiva "Prospettive a confronto" organizzata dalle associazioni "La bottega dell’arte" e "Click". nelle quali sono esposte opere pittoriche e fotografiche. La mostra “Prospettive a confronto. Tra pittura e fotografia, quando la natura prende vita” ha il patrocinio del Comune.

