CIVITAVECCHIA – Anche quest’anno torna la “Pastorella a domicilio” dell’Ensemble InCantus. A seguito del successo riscontrato lo scorso anno e soprattutto al fine di venire incontro alle esigenze di chi risulta impossibilitato a spostarsi di casa per raggiungere le affollate vie del centro, anche per la notte del 23 dicembre 2023, a partire dalle 22.30, l’associazione corale di Civitavecchia rinnova l’iniziativa di portare al domicilio degli interessati i tradizionali canti di Natale.

Infatti, contattando su whatsapp il numero 3396993307, indicando il nominativo e la via, sarà possibile prenotare l’esibizione della “Pastorella” al proprio domicilio.

«Considerato l’elevato numero di richieste dello scorso anno – hanno spiegato - saranno organizzati al massimo 6 turni secondo gli orari che verranno preventivamente comunicati agli interessati sempre via whatsapp».

Le prenotazioni sono aperte fino ad esaurimento posti.