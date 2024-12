CIVITAVECCHIA – «Quest’anno portiamo la magia del Natale direttamente sotto le finestre di casa tua». L’iniziativa arriva dall’Ensemble Incantus che ha deciso, con il proprio coro, di portare la magia della pastorella a domicilio, per arrivare sotto casa anche di chi non può uscire. «Andremo a cantare i tradizionali canti natalizi sotto le case di chi lo richiederà, condividendo un momento di festa e calore con tutta la famiglia – hanno spiegato – dalle 22:30 in poi, il 23 dicembre, saremo pronti a girare per le case e a portare l’atmosfera natalizia nelle diverse strade cittadine». Per prenotare la Pastorella si può inviare un messaggio WhatsApp al numero 339 6993307. «Di solito chi ci accoglie ci offre qualcosa da mangiare o bere – spiegano da Incantus – ma soprattutto è la condivisione e l’entusiasmo della serata ciò che conta di più per noi».