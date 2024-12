CIVITAVECCHIA – C’era anche il giovanissimo Gabriele Caputo a “Ensemble 2024”, evento di Alta Moda promosso dall’11 al 14 luglio in Campidoglio da Alessandro Onorato, assessore alla Moda, ai Grandi Eventi, al Turismo e allo Sport di Roma Capitale e da Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, per valorizzare la storica vocazione di Roma per l’alta moda.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di ridare a Roma un ruolo preminente nel mondo dell’alta moda, con passerelle suggestive tra antico e moderno.

E proprio Caputo, domenica sera, era tra i fashion designer delle cinque accademie di moda romane presenti alla serata di alta moda.

«Ho portato tre mie creazioni - ha detto -, degli abiti un po’ “inusuali” cercando di creare un racconto, un qualcosa di artistico che possa colpire e far capire che il bello non è sempre canonico». La sua collezione si chiama “Creatura” e si tratta di abiti realizzati interamente a mano.

«È stata un’emozione fortissima – ha aggiunto Caputo – perché era anche la prima volta per le mie creazioni sulla passerella»

Un’idea ben chiara quella del 23enne, laureato a marzo all’Accademia delle Belle Arti, che guarda con ambizione al futuro puntando alle grandi maison sognando, al tempo stesso, anche un’alta moda civitavecchiese magari radunando le forze dei molti talenti presenti in città.

«Perché - ha aggiunto - si possa inseguire il proprio sogno anche qui, nella nostra bella città. Abbiamo molte professionalità importanti, penso ad esempio al grande Franco Ciambella, insomma credo che la città possa esprimere qualcosa di importante».

