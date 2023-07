CAPRAROLA – “Eco Sound Fest”: al via l’ottava edizione con Nitro e Lo Stato Sociale. L’Eco Sound Fest torna ad accendere l’estate della Tuscia dopo tre anni di sosta a causa della pandemia. Da idea audace a evento iconico, quest’anno il festival festeggia dieci anni dalla nascita con un’edizione da non perdere, sempre all’insegna della sostenibilità. L’appuntamento è presso il parco delle ex Scuderie Farnese di Caprarola il 28 e il 29 luglio. Nei due giorni, la meravigliosa area verde un tempo appartenente al complesso degli edifici congiunti al Palazzo Farnese prenderà vita con concerti, dj set, un’area camping, un’area food gestita dalla Proloco di Caprarola, un’area relax, un’enoteca, un mercatino di eco-artigianato, escursioni, giochi, installazioni realizzate con il riciclo creativo e tanto altro! Si comincia venerdì 28 luglio con una serata dedicata principalmente alla cultura rap. Ospiti della serata sono infatti Nitrodella Machete Crew e l’ex componente del gruppo In The Panchine Gemello, preceduti dal giovane cantautore viterbese Clied. Sabato 29 luglio si spazia dall’indie pop e rock dell’amatissimo Stato Sociale al punk/rap dei Brucherò nei pascoli, dal cantautorato postmoderno di Miglio al groove funky-dance di Sibode Dj. Biglietti e abbonamento sono acquistabili in prevendita online, sulla piattaforma Do It Yourself (https://tinyurl.com/33s6jsx9), o all’ingresso del festival fino a esaurimento posti. È possibile fare un abbonamento per entrambe le serate al costo di 13€. I bambini fino a 12 anni non pagano. L’accesso dei soggetti diversamente abili e dei loro accompagnatori prevede un biglietto a pagamento per l’accompagnatore e un ingresso gratuito per la persona diversamente abile.La rassegna è organizzata dalla Proloco Giovani in collaborazione con il Comune di Caprarola e con il contributo della Regione Lazio. I partner dell’edizione 2023 sono: Ecologia Viterbo, Assofrutti, C.P.N. (Cooperativa Produttori di Nocciole). I media partner sono: Radio Kaos Italy, Sei tutto l’indie, media & sipario, Il Nuovo Magazine e l’associazione culturale Le Città Invisibili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA