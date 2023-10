TUSCANIA - La prolifica autrice e sceneggiatrice cinematografica viterbese, Roberta Mezzabarba, da anni ci ha abituato ad exploit artistici geniali e spiazzanti. Nel 2020 ha fatto realizzare da un Mastro Profumiere, basandosi su fonti storiche, il profumo di Giulia Farnese “Iulia”, legato al suo ultimo romanzo Iulia Farnesia – Lettere da un’anima, Riportando in mezzo a noi (ad occhi chiusi) alla donna più bella vissuta nel Cinquecento. Nel 2021 ha presentato, insieme alla Cantina San Lazzaro di Marta, il progetto “RaccontiInBottiglia” in cui, sostituendo l’etichetta dei vini con piccoli libricini contenenti suoi racconti, si proponeva di conquistare i lettori con “i fumi dell’alcool”. Nel 2022 ha lanciato l’ambizioso progetto editoriale “I quaderni della Tuscia” una collana di libri illustrati per ragazzi, uno per ogni Comune della bella Tuscia, per raccontare le storie del nostro territorio e renderle fruibili ai ragazzi, con la complicità del giovanissimo illustratore Vincent Vincenzoni. Ma per l’anno a venire, il 2024, la Mezzabarba si è superata. «Fin da bambina ho sempre adorato i calendari giornalieri», rivela la scrittrice. «E allora ho pensato di realizzarne uno con le frasi tratte dalle mie opere. Presa questa decisione mi sono posta una domanda: “Sarei riuscita a trarre dalle mie opere 365 frasi?”. Sì, ci sono riuscita: ho trovato 365 frasi e oltre, tanto che anche il calendario per il 2025 è assicurato». Quanto al nome “ArteMisia”, con le maiuscole disposte così, la scrittrice spiega: «Misia è il nome della protagonista del mio amatissimo romanzo ’Le confessioni di una concubina’, Artemisia Gentileschi è uno dei personaggi femminili che adoro di più, e poi artemisia, la pianta dalle doti magiche». La Mezzabarba ci rivela poi che i suoi lettori l’hanno molto aiutata nella scelta delle parole da inserire nel calendario di ArteMisia. «I miei libri, tutti, fanno parte di un meraviglioso progetto che si chiama “Libriitineranti”, al quale è possibile iscriversi su Facebook. In questo progetto si può mette a disposizione di un gruppo di lettori un libro e un quaderno, che viaggeranno in venti tappe in tutto lo stivale. A ogni lettore è permesso sottolineare le frasi che ama nel libro e scrivere annotare le sensazioni ricavate dalla lettura sul quaderno che accompagna il libro. Alla fine delle venti tappe il libro e il quaderno tornano all’autore. I miei lettori mi hanno indicato chiaramente quali frasi avrei dovuto estrapolare dai miei scritti». Il Calendario sarà presentato ufficialmente domenica 22 ottobre alle 15,30 a Palazzo Fani, in occcasione della quinta edizione del Tuscania Libri, il salone dell’editoria e degli autori indipendenti.

