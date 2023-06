RONCIGLIONE – Domenica a Ronciglione si svolgerà la 18esima edizione del premio Anna Fendi “Balcone in fiore”, con la partecipazione straordinaria della banda cittadina accompagnata dal Maestro Mazza.

Presidente di questo premio per dodici anni il grande amico di Anna Fendi, Gillo Pontecorvo, seguito da Ugo Gregoretti. Negli anni a seguire lo stesso ruolo è stato ricoperto più volte da nomi illustri quale quello di Enrico Vanzina e il Maestro Andrea De Carlo. Quest’anno sarà la volta dell’attore e tenore americano Timothy Martin. Madrina delle passate edizioni Maria Grazia Cucinotta, quest’anno sarà invece l’artista Donatella Pandimiglio. Alle 15,30, con partenza dalla Canonica dei Fiori in viale San Francesco d’Assisi, la stilista da sempre legata a questo splendido borgo, guiderà gli intervenuti attraverso vie e piazzette medioevali, trasformate in questi giorni in veri e propri giardini, fino alla chiesa della Provvidenza risalente all’XI secolo. Qui saranno premiati cittadini e commercianti che avranno abbellito con fiori e piante balconi e negozi; nel corso della manifestazione si esibiranno diversi artisti fra cui il Maestro Andrea De Carlo e la bravissima Donatella Pandimiglio. Sono attese autorità e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.