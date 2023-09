CAPRAROLA - «È stata veramente un’edizione magica quella della 67° sagra della nocciola». Così il comitato organizzatore Classe ’83, che ringrazia «tutto il pubblico presente ad ogni singolo evento dell’intera settimana di festività per il calore dimostratoci, sia dalla popolazione caprolatta, ma anche dai tanti spettatori che si sono riversati tra le vie di Caprarola. Il programma è stato ricco - spiegano -, abbiamo cercato di prevedere eventi di diversa natura, dall’approfondimento sulla coltura del nocciolo con la XVIII Assise della città della Nocciola, all’affascinante spettacolo della compagnia dei Folli, passando per il grandioso concerto dei Coma Cose e la tradizionale sfilata di carri folkoristici ed agresti. Purtroppo per alcuni giorni il tempo è stato incerto, ma la vicinanza del pubblico non ci è mancata neanche nei giorni di pioggia, il Gran Galà Equestre è stato seguito da spettatori armati di ombrello e impermeabile con una partecipazione che ci ha realmente scaldato il cuore. È stato un anno lungo e ricco di eventi, abbiamo voluto regalare a Caprarola tutte le nostre energie e le nostre migliori idee: l’auspicio è di essere riusciti a trasmettere tutto l’amore con cui abbiamo pensato, progettato e realizzato la nostra settimana di festa che, ci auguriamo, sia stata all’altezza delle aspettative di tutti.

Rinnoviamo i sentiti ringraziamenti all’amministrazione comunale, alla polizia municipale, alla protezione civile, alla Croce rossa, alla banda musicale di Caprarola “Filippo Mascagna” agli sponsor che ogni anno investono su questa magnifica festa e, non da ultimi, a tutti i nostri concittadini che, con il loro contributo, ci hanno aiutato a realizzare un’edizione indimenticabile». «Menzione speciale per la Pro loco e il suo presidente Luca Cristofori, anche lui parte della classe ’83, fonte inesauribile di esperienza e idee, aiuto insostituibile per noi, per chi ci ha preceduto e per chi raccoglierà il testimone nei prossimi anni. Grazie ancora a tutti, è stato bello, sappiamo già che ricorderemo questi 365 giorni con tanta nostalgia per tutta la nostra vita. In bocca al lupo ai ragazzi dell’84!», concludono dal comitato.

