CIVITAVECCHIA – È la bellissima Martina Massi dal fisico statuario e un perfetto portamento la nuova Miss Civitavecchia Elegance. Domenica sera si è svolta nella splendida cornice dell'arena Pincio il meraviglioso evento "Miss Civitavecchia Elegance. Arte, Moda e Cultura sotto le stelle" promosso come sempre alla perfezione da Gloria Salipante (modella, fondatrice, direttrice e insegnante della Scuola di Portamento). Durante la piacevolissima serata sono state distribuite altre fasce: quella di "Miss Ingambissima" è stata assegnata a Marica Ortenzi; quella di Miss Portamento ad Angelica Marziali. La fascia di Miss Sorriso se la sono guadagnata ex aequo Michela Ventolini e Aurora Adriani. Tutte le finaliste parteciperanno il prossimo 25 agosto a "Miss Tevere" e avranno l'opportunità di sfilare per la maison Celli Sposa. A contendersi la serata sono state 14 bellissime ragazze, alcune delle quali alla loro prima uscita. Le meravigliose ragazze che hanno sfilato sono state Martina Massi, Marica Ortenzi, Michela Ventolini, Serena Ventolini, Valentina Puccetti, Teodora Huma, Desire Lucci, Azzurra Caponi, Erica Caponi, Aurora Adriani, Angelica Marziali, Sara Ruocco, Livia Simonetto e Martina Bucci. A rendere ancora più belli gli abiti delle stiliste sono state le modelle Lina Montanaro, Delia Valentini, Valentina Varlese e Tania Favella. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Civitavecchia e il finanziamento della Fondazione Ca.Ri.Civ. Sul palco creato appositamente per l'occasione le Miss hanno sfilato in costume intero, Alta Moda e Sposa con le creazioni delle stiliste Barbara Galimberti e René Komiati, due professioniste nel mondo della Moda. Le ragazze hanno poi sfilato coi capi Moda Mare e poi con capi Notte Made in Italy. Tutte le Miss hanno sfilato indossando i gioielli di Matilde Bijoux. Molto applaudite le coreografie di Giorgia De Fazi insegnante della Planet Dance di Francesca Feoli, quella delle etoile di Caterina Lunati, quelle di Emanuela Cecconello per l'hiphop e quelle di danza aerea di Simona Narcisi. Molto apprezzati anche i momenti musicali con cantanti professionisti provenienti da varie parti dell'Italia, i quali hanno vinto concorsi canori di livello nazionale e hanno collaborato per Sanremo e con Mediaset. Le acconciature sono state realizzate da Arte Stile e Moda di Mary e Alessandra in corso Marconi a Civitavecchia; il trucco delle miss e stato realizzato da Anna Claudia Morucci. A decretare la vittoria delle Miss è stata una giuria composta da personaggi e professionisti del settore, quali il consigliere di Città Metropolitana e consigliere comunale di Civitavecchia Antonio Giammusso; Serena Giocondo ex modella e vincitrice di vari titoli nazionali fra cui la fascia a Miss Italia; il dj internazionale e scrittore Roberto Onofri; la stilista Alessia Celli; il direttore di orchestra e promotore di eventi Stefano Sovrani; il famoso talent scout Ivano Trau; Sonia Signoracci vicepresidente dello Short Film Festival e Andrea Vella direttore artistico dello Short Film Festival; Alfredo Mariani attore e conduttore che ha intervistato i più grandi esponenti del mondo del cinema, della tv e dello spettacolo; Gianmarco Gneme manager artisti; l'avvocato di Odeon TV Riccardo Romano; Romina Mosconi giornalista La Provincia e www.civonline.it. Ospiti della serata il cantautore Paolo Martini; le cantanti Giulia Ghirlanda e Alessandra Novelli; il cantautore Alessio Bocci; il cantautore Giovanni Segreti Bruno; Annamaria Mihalacke. A chiudere lacserara il cantante Umberto Canino che ha dedicato una canzone alla martoriata Ucraina: "La ninna nanna di Stefania".

A presentare la serata è stato il bravissimo showman Angelo Martini che collabora da tanti anni a questo evento. Ad immortalare le miss e i momenti più belli della serata è stato il fotografo Majdi Malzergi

"Sono soddisfatta della serata e dei tanti ospiti e giurati importanti che sono venuti da fuori - ha sottolineato Gloria Salipante - questo mi onora, anche perché Civitavecchia è la mia città e sono orgogliosa di farla conoscere. Ringrazio il mio papà e mio fratello Nicola Salipante, le mie due storiche allieve Tania Favella e Valentina Varlese per l'aiuto e il supporto. Un grazie di cuore al mio amico Gianni Fusini che ha interpretato la poesia scritta da mia mamma L'Ascolto". La serata, infatti, si è aperta con due momenti veramente molto emozionanti: un video con alcune immagini e discorsi dell'indimenticabile Gabriella Bianchi, che ha mostrato a chi non la conosceva la sua bellezza esteriore ed interiore. Il secondo momento è stato quello di un video in cui scorrevano le immagini di Gabriella e la voce dell'attore Gianni Fusini ha declamato la poesia di Gabriella "L'ascolto". Gloria ha raccolto il testimone dalla mamma e con coraggio, orgoglio determinazione, impegno e tanto sacrificio sta continuando a percorrere quella strada su cui la madre l'ha avviata. Domenica sera si è svolta la 19^ edizione di "Miss Civitavecchia Elegance. Arte, moda e cultura sotto le stelle" e in questi anni Gloria ha dovuto superare tanti ostacoli, tanti problemi ma non si è abbattuta e ha continuato a perseverare e, ormai, questa manifestazione si è ritagliata uno spazio importante nel mondo della Moda e dello spettacolo ed è divenuta una degli eventi più amati dell'estate civitavecchiese. A coadiuvare il lavoro di Gloria ci sono sempre il papà e il fratello. Da 19 anni Gloria vuole attorno a sé in questa bellissima serata evento tante figure che ogni anno tornano e si respira aria di famiglia. Foto gentilmente concesse da Majdi Malzergi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA