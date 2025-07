TARQUINIA – Una serata all’insegna della musica, del divertimento e delle emozioni: stasera alle 21,30, presso piazza delle Naiadi, a Tarquinia Lido, arriva “La grande festa”. Protagonista del concerto a ingresso libero, che farà ballare e cantare spettatori di tutte le età, sarà il Trio d’autore&Band, un ensemble di musicisti professionisti che porteranno sul palco i grandi classici della canzone italiana d’autore – da Domenico Modugno a Rino Gaetano – rivisitati in originali e trascinanti arrangiamenti afro-cubani e latino-americani. Ritmi caldi, atmosfere solari e tanta energia accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale coinvolgente, arricchito da incursioni nella tradizione romana e napoletana. Un live pensato per essere vissuto in piedi, sotto le stelle, con la voglia di condividere un momento di pura allegria. Il concerto è organizzato con il patrocinio del Comune di Tarquinia e della Pro Loco di Tarquinia.

