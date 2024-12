La viterbese Claudia Raimondi è Miss Etruria. È stata eletta domenica sera a Carbognano in Piazza del Comune ai piedi del Castello di Giulia Farnese.

Si è svolta qui la terza tappa del tour delle finali regionali di Miss Italia Lazio 2024, organizzata dalla Delta Events, agenzia esclusivista dal 2011 del Concorso per la Regione Lazio, e promossa dalla ST Sinergie nell’ambito delle iniziative che, insieme con i Comuni di Capodimonte e Carbognano, sta producendo per celebrare la memoria di Giulia Farnese (Giulia la Bella) ed il suo legame indissolubile con la Tuscia, nel V centenario della suo morte.

Ad aggiudicarsi la corona e la fascia di Miss Etruria 2024, vinta nel 2018 della tarquiniese Chiara Bordi – oggi apprezzatissima attrice di serie tv – che si classificò poi al terzo posto assoluto del Concorso, è Claudia Raimondi, 21 anni di Viterbo; Claudia, occhi marroni e capelli castani, studia marketing e le piace girare il mondo.

Al secondo posto Greta Caretta, 25 anni di Roma (Eur), occhi verdi e capelli castani; laureata a New York in danza- canto e recitazione , insegnante di pilates.

Al terzo posto Nicole Boccanera, 19 anni di Marino, occhi marroni e capelli castani; è proprietaria di un e-commerce di abbigliamento.

16 concorrenti hanno preso parte allo show, seguito da tantissimi spettatori che hanno preso d’assalto Piazza del Comune di Carbognano, sfilando e ballando sui successi del film Barbie e presentando in passerella i capi della collezione rinascimentale della stilista Ilaria Sforza Petrocochino. Lo spettacolo è stato abilmente presentato da Margherita Praticò, agente del concorso per il Lazio, per la regia di Mario Gori.

In giuria il sindaco di Carbognano Agostino Gasbarri che ha premiato la vincitrice, la stilista Ilaria Sforza Petrocochino, il personal trainer dei Vip Tommaso Capezzone, il produttore cinematografico Luca Mastrangelo, Tiziana Lagrimina in rappresentanza della ST Sinergie, Mariangela Garofalo manager della rete d’imprese “La rete di Giulia” e Antonio Tempesta presidente dell‘Associazione Rievocazioni storiche del Lazio.

A conclusione della serata gli organizzatori di Miss Italia Lazio hanno voluto rendere omaggio a Giulia Farnese dedicandole la fascia onoraria di ” Miss Giulia la Bella “, titolo assegnato dai giurati tra le due vincitrici delle tappe viterbesi del tour regionale 2024 del concorso. “Miss Giulia la Bella” è la romana Arianna Ciamei, già vincitrice a Capodimonte della fascia regionale di Miss Miluna Lazio 2024 .

Arianna, premiata con una moneta ed un libro dedicati a Giulia Farnese dal sindaco di Carbognano Agostino Gasbarri e dal sindaco di Capodimonte Mario Fanelli, sarà la testimonial dei prossimi eventi organizzati per celebrare la memoria di Giulia Farnese nel V centenario della suo morte.