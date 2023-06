CANEPINA – Canepina, paese nel cuore della Tuscia viterbese, da oggi e nei giorni 1, 2, 3, 7, 8 e 9 luglio organizza la decima sagra del suo piatto principe, i “maccaroni” meglio conosciuti come il “fieno”.

Si tratta di una pasta sfoglia all’uovo fatta in casa, dalle massaie canepinesi, così sottile da sciogliersi in bocca, divenuta famosa anche a livello nazionale. La ricetta originale, che viene tramandata da generazione in generazione, prevede l’utilizzo di uova e farina e un laborioso procedimento: si prepara una sfoglia molto sottile che dopo essere stata arrotolata su se stessa, viene tagliata molto stretta e lasciata asciugare per un giorno. La ricetta tradizionale vede utilizzare come accondimento il sugo a base di carne tritata condito con pecorino, ma poiché questa pasta è veramente speciale, la si può mangiare in moltissimi altri modi.

Alla sagra si potranno assaggiare anche altri sfiziosi piatti della cucina canepinese, oltre a tante iniziative culturali e d’intrattenimento. Durante la giornata ci saranno anche altri due interessanti eventi, quali: il Trekking di Santa Corona, una suggestiva escursione tra i corsi d’acqua canepinesi; e l’evento “Stelle tra i castagni”, uno studio notturno delle stelle in compagnia di un gruppo di astrofili. Per tutte le informazioni ecco i contatti: telefono 0761 752761 – 327 8799985 – 338 9660717; e-mail: proloco.canepina@gmail.com.