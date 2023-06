CIVITAVECCHIA – Una due giorni che apre la strada al weekend dedicato al Festival degli artisti di strada. È quello in programma oggi e domani, dalle 18 alle 20, ai giardini del Pincio. Due serate che rappresentano un “antipasto” del ricco programma di spettacoli in programma sabato e domenica, con la direzione artistica di Pino Quartullo. Caro Circo Bus è il laboratorio di arte circense curato dall’asd Giocolieri e Dintorni è dedicato a bambini e ragazzini dai 6 ai 12 anni. Un furgone opportunamente attrezzato e guidato da esperti insegnanti di circo arriva in piazza per offrire a gruppi di bambini e ragazzi un gioioso, istruttivo e coinvolgente laboratorio di circo incentrato sulle discipline circensi della giocoleria, dell’equilibrismo e dell’acrobatica. La partecipazione è gratuita con prenotazione diretta sul posto.

