CIVITAVECCHIA – Doppio appuntamento in musica all’arena Pincio, nell'ambito della programmazione estiva civitavecchiese.

Domani sera alle 21 il pubblico potrà ballare e scatenarsi con la popolare band Freak At On (Frikkettòn), che teletrasporterà in una discoteca anni ’70-’80. La band proporrà i grandi successi disco di gruppi storici come gli Chic, Earth Wind & Fire, Bee Gees, Abba, Donna Summer, senza dimenticare la disco italiana della Carrà, del primo Renato Zero, Alan Sorrenti. Il gruppo è composto da Matteo Agozzino alla batteria e voce, Massimo Pelo al basso, Peppe Agozzino alla tastiere, Dario Fugalli alla chitarra e voce, Gino Fedeli alla tromba e per l'occasione saranno presenti Francesco Davia al sax e Giulia Stefani alla voce solista.

Mercoledì sera invece sarà Max Petronilli a condurre per mano la platea nelle atmosfere sanremesi. Con lui Fabio Caponi al basso e contrabbasso, Alessio Bonucci alla batteria, Anthony Caruana alle chitarre, Felice Tazzini al pianoforte e tastiere, Giulia Leonardo & Chiara Petronilli al clarinetto, Francesco Davia al sax e Gino Latino alla tromba e flicorno. «Sarà un piacevole viaggio musicale fra alcuni dei più grandi successi del Festival - ha spiegato Petronilli - strizzando l'occhio ad alcune partecipazioni come dire "un po' originali" e fuori dagli schemi sanremesi. Sarà impossibile non cantare tutti insieme».

©RIPRODUZIONE RISERVATA