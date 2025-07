CIVITAVECCHIA – Dopo aver ospitato con successo i protagonisti del Premio Campiello, Civitavecchia si prepara a vivere un'altra serata all’insegna della grande letteratura. Giovedì 10 luglio, alle 21, la Cittadella della Musica aprirà le porte al pubblico per accogliere i finalisti della terza edizione del Premio Strega Poesia, promosso dalla Fondazione Bellonci.

In programma un incontro con Alfonso Guida, Jonida Prifti e Marilena Renda, autori rispettivamente di “Diario di un autodidatta”, “Sorelle di confine” e “Cinema Persefone”. Ospite speciale sarà Paolo Di Paolo, finalista al Premio Strega Narrativa 2024, che proporrà un monologo ispirato all’affresco di Raffaello Il Parnaso. La serata, organizzata con il sostegno di Tirreno Power, sarà impreziosita dalle suggestioni musicali di Andy dei Bluvertigo. Un appuntamento da non perdere per chi ama la poesia, la parola e la bellezza.