FIUMICINO - Domenica 18 febbraio si svolgerà la 34esima edizione del “Carnevale A Mare” di Fiumicino, inizialmente prevista per domenica scorsa. Dalle 10 alle 18 verrà allestito il mercatino artigianale nel tratto di strada compreso tra Palazzo Noccioli e Via Orbetello. Dalle 15.30 alle 17.30 giochi ed intrattenimento per bambini, in piazza G. B.Grassi. Inserita nel contesto anche un iniziativa di sensibilizzazione per la sicurezza sulle strade, promossa da Associazioni del territorio. Ore 15.30 partenza del corteo mascherato che sfilerà lungo Via Torre Clementina. Evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e curato dalla Pro Loco di Fiumicino. Predisposta disciplina di traffico provvisoria in vigore il 18 febbraio 2024, dalle ore dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e comunque fino al termine della manifestazione: istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta ambo i lati della carreggiata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, sul tratto di Via di Torre Clementina compreso tra Palazzo Noccioli (Via delle Ombrine) e Via Orbetello (escluse) ; istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta ambo i lati compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, sul tratto di Via di Torre Clementina compreso tra Via Orbetello (inclusa) e Via del Canale (inclusa primo tratto); divieto di sosta con rimozione forzata in Via del Canale, ambo i lati, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, dal civico 3 all’intersezione con Via Torre Clementina; istituzione di obbligo di svolta a destra su Via del Serbatoio per i veicoli che percorrono Via degli Orti in direzione Piazza Grassi; istituzione di obbligo di svolta a sinistra su Via degli Orti per i veicoli provenienti da Via delle Sogliole ; istituzione di divieto di transito veicolare in Via Orbetello. Tutti i varchi in entrata/uscita nel tratto interessato dall’evento e per tutta la sua durata, a garanzia della pubblica incolumità sono interdetti al traffico veicolare, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza mediante il posizionamento di transenne.Qualora la manifestazione termini prima dell’orario previsto nella presente ordinanza l’organizzazione potrà procedere a riaprire anticipatamente al traffico le zone interdette;