FABRICA DI ROMA – In tutta la provincia viterbese sono in corso feste e sagre che allietano i fine settimana estivi per residenti e visitatori: Proprio come a Fabrica di Roma, dove si è svolta sabato scorso la serata con l’Ape Matta da Dolci Delizie a Fabrica di Roma.

L’Ape matta, è un gruppo ternano che suona su di un apetto ed ha fatto divertire più di 150 persone, tra adulti e bambini (150 solo alla cena).

Un grande successo inaspettato per cui lo staff di Dolci Delizie è rimasto sorpreso. La pasticceria ha aperto nel gennaio 2021 dalla famiglia Chillocci nel periodo Covid

ed è stata la prima serata evento organizzata. Lo staff di Dolci Delizie ringrazia tutti i partecipanti, l’Ape Matta, lo zio Mauro e chi le ha dato i permessi per organizzare la serata.

