CASTEL SANT’ELIA - L’evento della festa della birra, svoltosi nei giorni scorsi è stato promosso da “The Hangover Company ” e patrocinato dal comune di Castel Sant’Elia. Come ogni anno, tre serate da sballo che solo la pioggia, il primo giorno, ha fermato. Molta musica variegata e per ogni generazione, deliziosi pasti e tanto divertimento.

«Ragazzi della nostra comunità castellese - dice il sindaco Vincenzo Girolami - andiamo avanti così per fare sempre meglio nell’organizzare momenti culturali, di svago, di valenza musicale ed enogastronomica, così da richiamare sempre più persone e valorizzare il nostro paese. Aggregare, mangiare insieme, far sorridere, far divertire, produrre sempre qualcosa di innovativo, caratterizza l’evento e lo rende particolare richiamando e polarizzando, ogni anno di più, la sua attenzione».

«Momenti musicali che hanno coinvolto, fatto divertire e ballare ospiti, amici e famiglie intere nella spensieratezza di una estate bizzarra. Non ci resta che aspettare la prossima edizione», conclude il primo cittadino.