LADISPOLI - Dopo "Prima o poi accade" è pronto ad approdare in biblioteca, "Diversamente uguali", il cortometraggio sequel del primo. Il progetto è stato ideato e prodotto da Alessandra Fattoruso, presidente dell'associazione culturale "Tamà", sotto la regia di Gianluca Bonucci che ne ha curato anche la sceneggiatura. Gli attori: i ragazzi della 2E e 2G secondaria dell'istituto comprensivo Corrado Melone. La troupe: gli alunni della scuola superiore Cine Tv Roberto Rossellini di Roma. Costante la presenza attoriale del preside della Corrado Melone Riccardo Agresti, la vice preside Stefania Pascucci, il professore Domenico Fusco, l’attrice Daniela Ricci, l’imprenditore Giuseppe Patrocchi e il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando. All’interno del cortometraggio sono inoltre presenti nuovi personaggi tra gli insegnanti della Melone. Tema della seconda pellicola: l'inclusione. Lidia, Marco e Giulio si ritroveranno ad affrontare infatti questo delicato tema con l'arrivo di un nuovo compagno di classe, Valerio. «Sono emozionata per questo secondo corto - ha detto Alessandra Fattoruso - Ringrazio il preside Agresti e la professoressa Pascucci per aver sposato questo progetto; il Sindaco Alessandro Grando e l’assessore al Turismo e spettacolo Marco Porro per il sostegno ricevuto, l’assessore alla Cultura e Pubblica istruzione Margherita Frappa per la disponibilità. Grazie ai miei storici sponsor che hanno contribuito economicamente a questo progetto e soprattutto ai ragazzi che sono stati superlativi». L’appuntamento per tutti alla prima buone è lunedì 13 alle 18 e alle 19 ( ci saranno 2 proiezioni ) presso la biblioteca comunale di Ladispoli “Peppino Impaststo” .

