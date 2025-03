CIVITAVECCHIA – Dita incrociate, sguardo all’insù per scrutare il cielo, ultimissime prove per le coreografie e preparativi per le maschere e per i carri che, oggi, sfileranno per le strade della città in occasione della 27^ edizione di “Io faro Carnevale”.

La macchina organizzativa ed i gruppi sono pronti a scendere in strada, armati di coriandoli, musica e soprattutto tanto entusiasmo. L’appuntamento è per le 15 a piazza Piccinato, con la sfilata che dalla Mediana scenderà per viale Matteotti, corso Centocelle, via Crispi e scendendo giù da via Giordano Bruno per il gran finale a viale Garibaldi.

Sette i carri allestiti in queste settimane all’interno dei capannoni. Si inizia immergendosi nel tempo-non tempo di Alice nel paese delle meraviglie, facendo poi un tuffo all’isola che non c’è di Peter Pan. Sarà quindi possibile fare un salto nella preistoria con i Croods, passando alle Regine dell’Antico Egitto, con un occhio alla Fiera d’Abril di Siviglia, senza perdere di vista la musica, con Sanremo È e concludendo la sfilata con i colori e l’entusiasmo del magico mondo dei Supereroi.

«Questa 27^ edizione “…e ora sto dicendo Pace” è per sognatori. Temi fiabeschi e fantasy dedicati a bambini e adolescenti. Ma anche didascalici e didattici (storico- geografico e di costume) per studenti», hanno assicurato la direttrice artistica di “Io faro Carnevale” Gioia Lestingi ed il patron Sebastiano Petrarolo.

In caso di maltempo la sfilata slitta alla prossima settimana, domenica 9 marzo.

