CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia, in collaborazione con l’Associazione “Il Ponte Centro di Solidarietà di Don Egidio Smacchia ODV”, è lieta di presentare il primo di una serie di iniziative rivolte agli studenti e alle studentesse degli Istituti Superiori di Civitavecchia, intraprese con la finalità di promuovere la conoscenza e l’approfondimento di temi di rilevante importanza ai fini della tutela, della salvaguardia dei diritti e per la crescita civile e sociale dei minori.

Il primo evento, che si terrà il 15 ottobre 2024 alle ore 9.30 presso il Teatro Comunale Traiano, sarà dedicato ai Diritti Umani e Migrazioni. Questo evento è organizzato dal Comune di Civitavecchia e dall’Associazione Il Ponte e ha l’alto patrocinio dell’UNHCR e del Gariwo Network.

Durante l’incontro, sarà rappresentato lo spettacolo teatrale “Shuma” della compagnia Santa Briganti, incentrato sulle tematiche della migrazione e dei diritti umani. Successivamente interverrà Vito Fiorino, soccorritore di 47 migranti durante il naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa e insignito del titolo di Giusto dell’Umanità. Fiorino, con la sua straordinaria testimonianza, offrirà ai giovani un esempio concreto di coraggio e solidarietà in una delle tragedie più drammatiche degli ultimi anni.

Alla manifestazione interverrà anche Antonio Mira, giornalista del quotidiano “Avvenire”, noto per il suo impegno su temi di legalità, immigrazione e giustizia sociale. Mira ha dedicato la sua carriera a indagini e reportage su migrazioni e diritti umani, portando alla luce le storie più difficili e le lotte per la dignità umana. Don Mattia Ferrari, cappellano della nave Mar Ionio, attiva nelle operazioni di soccorso dei migranti nel Mediterraneo, offrirà una riflessione sull’importanza dell’accoglienza e della solidarietà in un contesto di emergenza umanitaria.

L’Assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni ha sottolineato l’importanza dell’evento affermando: “Siamo felici di avviare questa serie di eventi dedicati ai nostri giovani, che rappresentano il futuro della nostra società. Il primo incontro, incentrato sui diritti umani e le migrazioni, è un’occasione unica per stimolare riflessioni profonde e accrescere la loro consapevolezza su temi fondamentali.”

Il Sindaco Marco Piendibene ha aggiunto: “Civitavecchia è una città da sempre legata al mare e all’accoglienza. Questo evento, patrocinato da realtà internazionali come l’UNHCR e il Gariwo Network, rappresenta un momento di grande valore formativo per i nostri studenti, che avranno l’opportunità di ascoltare testimonianze straordinarie e riflettere su quanto sia importante costruire una società più giusta e solidale.”

L’iniziativa, aperta anche alla cittadinanza, terminerà con un momento di riflessione collettiva.