A VASANELLO dicembre sarà il mese del grande cinema.

Fino al 30 dicembre al cinema Albertone, finalmente riaperto e restituito a tutta la comunità, prenderà il via, promossa dall’assessorato alla cultura, una importante rassegna cinematografica dal titolo “L’Isola del Rispetto”.

Sette film che si alterneranno per grandi e per bambini dedicati al tema del rispetto in tutte le sue forme, conto ogni tipo di violenza che rappresentano la giusta prosecuzione del progetto “Vasanello Film Festival Sandro Ricci”, l’iniziativa cinematografica realizzata grazie al “lascito” del compianto professore Sandro Ricci e che nella edizione inaugurale ha visto la presenza a Vasanello del maestro Pupi Avati e la direzione artistica del famoso regista italiano Andrea Barzini.

«Una grande soddisfazione vedere finalmente riaccendere i proiettori al cinema Albertone per una rassegna di film bellissimi – dichiara l’assessore alla Cultura Dominga Martines -, è un orgoglio per me, grazie all’aiuto di tutta l’amministrazione, avere avuto l’onore prima di riaprire ed oggi di proiettare i primi film della nuova vita del nostro cinema.

Tutto ciò è potuto avvenire grazie alla ferma volontà del sindaco Vestri di restituire il cinema teatro alla nostra comunità ed anche grazie all’impegno della associazione culturale Epica e dello scrittore Paolo Di Reda che ringrazio per il lavoro svolto.

Un grazie speciale va però alla generosità del compianto professor Sandro Ricci il cui lascito unito all’importante lavoro svolto in questi mesi dalla commissione comunale a lui intitolata ha fatto sì che il comune di Vasanello abbia realizzato una favolosa prima edizione del Ricci Film Festival. Il risultato ottenuto ha dato nuovo slancio per la ripresa delle proiezioni cinematografiche nel nostro paese – conclude l’assessore -. Abbiamo in serbo grandi novità e sorprese per la seconda edizione del Festival e non solo , per il momento invito tutti a partecipare a questa bellissima rassegna invernale, in particolare i ragazzi ed i bambini , con alcuni film di animazione a loro dedicati perché anche i più giovani possano conoscere il fascino e l’emozione di vedere un film sul “grande schermo”tutta un ‘altra cosa rispetto ai piccoli monitor di cellulari e tablet a cui siamo abituati». L’appuntamento con il primo film è stato stasera con “Corro da Te” di Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

Il calendario della rassegna sarà il seguente: domenica 3 dicembre alle 21 “Belfast”; sabato 9 dicembre sarà la volta di “Raya e L’ultimo Drago” animazione Disney di Don Hall e Carlos Lopez Estrada; domenica 10 dicembre alle 17 “Ainbo-spirito dell’Amazzonia” film di animazione diretto Richard Clas e Jose Zelada con le voci di Elio e Luciana Litizzetto; sabato 23 dicembre alle 17 “Spirit il Ribelle” animazione di Elaine Bogan e Ennio Torresa; venerdì 29 dicembre alle 21 ”Jojo Rabbit” di Taika Waititi con Scarlett Johanson; sabato 20 dicembre alle 17, infine ”Il piccolo Yeti” animazione di Jill Culton e Todd Wildermann.

