CIVITAVECCHIA – Marina stracolma per il concerto di Daniele Silvestri che ha visto oltre 5mila persone ad ascoltare il cantante, oltre le circa 2mila in “movimento”. Ancora un centro per il Civitavecchia summer festival che, anche quest’anno, punta a battere i suoi stessi record. Attimi di musica e di riflessione per un artista che sa affrontare temi profondi con leggerezza. Al termine del concerto l’assessore alla cultura ha premiato l’artista civitavecchiese Duilio Galioto per le sue doti di artista cittadino che porta la sua arte in giro per l'Italia con Daniele Silvestri, e non solo. Per lui parole di gioia anche da parte di Silvestri.

Questa sera è tempo di Voglio Tornare Negli Anni 90’: una serata tutta da ballare e da cantare, con tanti effetti speciali e animazione. Un vero e proprio live show amatissimo in tutta la Penisola. Inoltre, in occasione della serata conclusiva dell’edizione 2023 del Civitavecchia Summer Festival, in programma domani 13 agosto, a piazza della Vita, Shining Production, Stazione Musica, in collaborazione con il comune di Civitavecchia, offrono un omaggio alla Città. L’appuntamento con lo Zoo di 105 diventa a ingresso gratuito, per festeggiare tutti insieme questa dieci giorni di musica e spettacoli che ha visto la partecipazione di un pubblico entusiasta e numeroso, proveniente anche da fuori regione. Il 13 agosto la Marina di Civitavecchia accoglierà una grande festa collettiva in compagnia di Paolo Noise e tutti i successi da ballare e cantare, ancora una volta, a due passi dal mare. Un regalo a cittadini e turisti voluto dagli organizzatori del festival che celebra la musica e l’estate. Per chi avesse già acquistato il biglietto, il rimborso avverrà in modo automatico.

Ma per l’assessore alla Cultura Simona Galizia l’estate non è ancora finita perché ci sarà una seconda parte che vedrà eventi come quello del 29 agosto con Miss Roma a Porta Livorno e altri appuntamenti a settembre. «Abbiamo investito sulla cultura - ha detto - e questo ci sta ripagando. Civitavecchia è un punto di riferimento».

