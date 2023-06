CIVITAVECCHIA – Dalla banchina in porto al Red Carpet del festival di Cannes il passo è stato breve. «È successo tutto per caso, eppure è andata davvero così, quasi per gioco» ha confessato Luca Gargiullo, dirigente della Compagnia portuale di Civitavecchia, nel cast del film “La Chimera” della regista Alice Rohrwacher. Una pellicola incentrata su un archeologo alla ricerca di tombe segrete degli etruschi e di un vecchio amore. Nel cast anche la sorella della regista, Alba Rohrwacher e Isabella Rossellini, che hanno sfilato sul red carpet insieme agli interpreti Carol Duarte e Josh O’Connor. Con loro appunto sul prestigioso tappeto rosso, la scorsa settimana, anche il portuale civitavecchiese, alla sua prima esperienza cinematografica, nei panni appunto di un tombarolo.

«Insieme ad altri amici della Compagnia ci siamo recati al provino. Mi hanno convinto e mi sono detto, ok, andiamo a perdere questa mezza giornata – ha spiegato Gargiullo – e invece eccomi qui, di ritorno da un’esperienza fantastica che mai avrei pensato di poter vivere così. Ho avuto la possibilità di lavorare con un cast molto professionale e devo ringraziare la regista Alice Rohrwacher che mi ha scelto, e la Compagnia portuale tutta, a partire dal presidente Patrizio Scilipoti, per avermi concesso la possibilità di partecipare a questa esperienza. Abbiamo girato a Civitavecchia, Blera, Bolsena, Tarquinia e fino in Svizzera. Ho avuto modo di capire come si lavora su un set e di conoscere attori importanti».

E poi Cannes, dove il film è stato presentato prima di approdare nelle sale italiane probabilmente in autunno. «Un’esperienza indimenticabile» ha concluso Gargiullo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA