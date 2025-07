CIVITAVECCHIA Un calendario fitto di appuntamenti segna l’estate e l’autunno dell’Unione Musicale Civitavecchiese. A presentarlo è la presidente Rita Busato, che ha illustrato le iniziative delle diverse “anime” dell’associazione: dalla banda cittadina alla Kinky Ensemble, fino ai concerti di musica classica e ai concorsi nazionali.

Si comincia il 24 luglio con la partecipazione della banda musicale, diretta dal maestro Francesco Davia, alla trasmissione Rai Mediterraneo, con un’esibizione registrata alla Marina. Come spiegano i componenti Alessandro Ballarini e Marco Cupidi, il gruppo coinvolge oggi circa 50 elementi, di età compresa tra i 7 e i 67 anni.

Il 31 luglio sarà invece la volta della Kinky Ensemble, diretta dal maestro Giovanni Cernicchiaro, che porterà in scena all’Arena Pincio il concerto-spettacolo "C’era una volta lo swing", realizzato con il sostegno della Fondazione Cariciv. Un viaggio musicale tra spiritual, swing e contaminazioni cinematografiche, con la partecipazione di Opera Danza e Lude Hip Hop Dance School, oltre a proiezioni video e coreografie. «Un ensemble giovane, con un organico particolare e non standard, che in pochi anni ha fatto grandi progressi» spiega il giovane musicista Francesco Marini.

Non mancheranno nei mesi successivi gli appuntamenti con la musica classica. A settembre e ottobre, il direttore artistico Emiliano Manna proporrà due concerti insieme a Sofia Colaiacomo e Camilla Crisostomi. Spazio anche ai giovani musicisti da tutta Italia con il concorso “Ricordando... Ferruccio Vignanelli”, che avrà la sua finale il 15 ottobre al Teatro Nuovo Sala Gassman, con l’esibizione dal vivo dei cinque finalisti.

Intanto, il direttore dell’area moderna Tiziano Leonardi ha tracciato un primo bilancio positivo della stagione, con oltre 120 allievi protagonisti nelle due serate di saggio all’Arena Pincio e una decina di esibizioni complessive.

Un impegno che si rinnova, tra formazione e produzione musicale.