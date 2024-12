LADISPOLI - Dopo Russell Crowe e Clementino, l'amministrazione comunale svela il programma del cartellone estivo 2024. «Un'estate da Oscar», quella annunciata da palazzo Falcone. A battezzare la stagione, il 5 luglio, sarà Gianluca Fubelli, meglio noto come Gianluca "Scintilla" Fubelli, con uno spettacolo di cabaret tutto da ridere. Sarà poi la volta di Adamo Dionisi, tra i principali protagonisti di Suburra che decanterà il fascino di "Roma sparita" tra musica e poesia. E poi ancora il concorso di Miss e Mister Ladispoli, le esibizioni di cover band, la sfilata di Harley Davidson curata dai The Punisher che farà da contorno alla manifestazione. E poi in arrivo Greg&The Frigidaires. Ad agosto spazio alla tre giorni dedicata al Summer Fest. Ad aprire la kermesse ci penserà Clementino e poi ancora il 3 agosto Russell Crowe: il premio Oscar si esibirà con i The Gentlemen Barbers, la sua band con cui sta girando l'Europa. A chiudere il Summer Fest sarà Clara, volto entrato nelle case degli italiani per il successo della serie Mare Fuori.

Finito il Summer Fest l'estate ladispolana proseguirà con il Simposio Etrusco, il Festival Caraibico, e così via fino all'appuntamento di Ferragosto e il Geppo show. Il 24 agosto spazio a "Tra musica e poesia" narrato dall'immenso Giancarlo Giannini. E ancora esposizione di auto d'epoca curata dall'associazione locale "Volanti storici". Ad aprire la festa di fine estate ci penseranno invece Alvaro Vitali celebre grazie all'intramontabile Pierino e Massimiliano Cavallari dei Fichi d'India: l'appuntamento è il 29 agosto. E poi ancora balli con Ludwing.

La festa proseguirà anche a settembre: il 14 e il 15 in programma il Festival del Fumetto e Retro games. Il 22 toccherà poi all'Air Show e alle Frecce Tricolori. Oltre a Piazza Rossellini, estate e spettacoli fanno rima con la Grottaccia. Focus primario, grazie alle peculiarità del luogo, sarà il teatro, con la rappresentazione di tante opere che porteranno in città associazioni locali e diverse compagnie teatrali attive in provincia.

