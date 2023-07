CIVITAVECCHIA – Tre appuntamenti per tutte le età, legati da un unico filo conduttore, le favole. Si apre il 15 luglio prossimo la quarta edizione della kermesse culturale “Dal mito alla storia”, ospitata nello splendido scenario delle Terme Taurine ed organizzato da Pro Loco e Fondazione Cariciv, con il contributo anche di Enel e Bcc, e con la direzione artistica di Gino Saladini. Ad aprire la rassegna “Fabula” della compagnia Tiaso Teatro, per la regia di Alessandro Bassetti e Valentina Traini. Uno spettacolo che porta lo spettatore ad essere protagonista scegliendo il proprio percorso: una serata itinerante negli angoli del sito archeologico, che può essere fruita in modo autonomo dal pubblico. Si prosegue il 21 e 22 luglio con Gino Saladini ed Anthony Caruana che porteranno in scena “Favole chiare” e “Favole scure”: la prima serata è dedicata ai bambini, coinvolti in una serata tra divertimento e pedagogia, l’altra invece vedrà tra favole stravolte, prediligendo il lato psicanalitico. Infine il 28 e 29 luglio “Avanzi di scena”, coinvolgendo anche gli attori e le comparse della Pro Loco, porteranno in scena “L’ultima bugia di Pinocchio” per la regia di Francesco Angeloni e Chiara Barbera. Il burattino più famoso al mondo, ormai adulto, si confronterà con tutti i personaggi della storia. L’appuntamento è per le 21. La prenotazione è obbligatoria al 338.3279798.

©RIPRODUZIONE RISERVATA