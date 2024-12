ORIOLO ROMANO – È’ tutto pronto per i festeggiamenti della Madonna della Stella a Oriolo Romano. Una tradizione che si rinnova ogni anno e che è organizzata a cura della Pro loco.

Dal 13 al 17 agosto, cinque serate ricche di intrattenimento, eventi e stand gastronomici nel borgo della Tuscia in piazza San Giorgio. Si parte con la sfilata di moda delle Donne in Rosa seguito dal duo acustico “Solo corde”. Il 14 la solenne processione della Madonna della Stella e la serata si concluderà con lo spettacolo pirotecnico.

Il giorno di Ferragosto, la banda musicale G. Puccini suonerà per le vie del centro storico e daranno il via alla terza edizione del Palio di Oriolo. Alle 21 il trio Fluido Rosa si esibirà in un tribute band Pink Floyd.

Un ospite speciale sarà Cristiano Malgioglio la sera del 16 agosto, a partire dalle 22. Il noto volto televisivo e cantautore italiano regalerà al pubblico i successi più amati della sua carriera e non mancherà di far divertire tutti i presenti con le battute schiette ed irriverenti cui ci ha abituati da sempre. I festeggiamenti ci concluderanno il 17 agosto con Oriholi color festival con Carletto Life e il dj set.

Gli organizzatori ricordano che il programma completo della manifestazione è consultabile sugli account social.

©RIPRODUZIONE RI