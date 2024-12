Saranno delle feste in swing per BolsenArte Winter. Sul palco del teatro San Francesco sabato 23 dicembre, alle 21,15, la Cotton Club Swing Orchestra terrà il “Concerto di Natale” (ingresso gratuito), con la partecipazione della cantante Clara Simonoviez.La band proporrà un programma con brani natalizi arrangiati appositamente per l’occasione dal direttore d’orchestra maestro Remo Izzi. L’ensemble richiama alla memoria il mitico “Cotton Club” di New York, tempio del jazz durante il proibizionismo e reso celebre dal film del 1984 “The Cotton Club” del regista Francis Ford Coppola.La band, già protagonista di altri spettacoli da tutto esaurito a Bolsena, trae ispirazione dagli arrangiamenti della colonna sonora della pellicola e dai brani di Fletcher Henderson e di un giovanissimo Duke Ellington, in quegli anni agli inizi della sua straordinaria carriera. L’orchestra si distingue per l’attenta ricerca del caratteristico sound tipico dello stile “hot jazz” che ha fatto da colonna sonora ai ruggenti anni venti detti “the roaring Twenties”.Diretto dal maestro Francesco Traversi, il festival BolsenArte Winter è organizzato e promosso dall’assessorato alla cultura del comune di Bolsena, in collaborazione con l’associazione Visit Bolsena ed è finanziato dalla Regione Lazio – Reti di Impresa tra Attività Economiche (DGR n. 68 del 22/02/2022).