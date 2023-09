CIVITAVECCHIA – Si è svolta ieri pomeriggio presso il Teatro della Fondazione Ca.Ri.Civ, la premiazione del “Concorso Letterario Giusy Gurrado 2023” organizzato dalla Sezione Fidapa Bpw Italy di Civitavecchia. La cerimonia condotta dalla socia Jorida Labinoti ha visto una grande partecipazione di pubblico interessato a conoscere le opere vincitrici della V edizione del premio.

La presidente della sezione Fidapa Maria Cristina Ciaffi ha voluto ricordare come nel 2017, la Past President Gabriella Sarracco abbia voluto istituire il premio intitolato alla socia fondatrice della sezione Giusy Gurrado prematuramente scomparsa, con l’intento di valorizzare le donne nel campo artistico.

«Il talento femminile nella scrittura, così come nelle varie espressioni artistiche – ha affermato la presidente Ciaffi – ci regala un punto di vista differente sulla società, e contribuisce ad eliminare le disuguaglianze di genere, una delle finalità statutarie di Fidapa».

Una giuria di grande livello composta da Gino Saladini, Fabrizio Barbaranelli e Caterina Battilocchio per la Narrativa, Maria Zeno, Giovanna Caratelli e Anna Grazia Angeloni per la sezione Poesia ha esaminato le numerose opere pervenute dalle regioni della Fidapa Distretto Centro (Lazio, Toscana, Umbria e Marche). Sono risultate vincitrici: per la Narrativa Viviana Picchiarelli di Assisi (PG) con “Sospesi nel tempo. Un’epistola tra binari e ricordi”; per la Poesia Marina Paolini di Seravezza (LU) con “Prossimità”. Sono state consegnate inoltre due targhe per le Menzioni Speciali della giuria attribuite a Ilaria Camilletti per il racconto “Giochiamo a nascondino?” e a Roberta Mezzabarba di Viterbo per la poesia “Ricordati di te”. Infine riconoscimenti particolari sono stati conferiti alle due autrici minorenni: Elena Di Cicco per la sezione narrativa e Giorgia Puccini per la poesia, entrambe di Civitavecchia.

Le varie fasi della Cerimonia sono state animate dagli interessanti interventi dei membri delle Giurie e rallegrate da momenti musicali eseguiti da Federico D’Alessandris, che hanno trasformato la premiazione in un pomeriggio di alta cultura. Un particolare ringraziamento alle Autorità istituzionali presenti tra cui gli Assessori comunali Simona Galizia, Deborah Zacchei e Francesco Serpa, il Consigliere Comunale Massimo Boschini e la stessa Gabriella Sarracco Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. e del Consorzio del Polo Universitario di Civitavecchia.