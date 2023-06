FABRICA DI ROMA – L’Aics comitato provinciale Viterbo in collaborazione con le associazioni Active Revolution, Active Space e Aics Danza Viterbo ha organizzato lo spettacolo “Ciak… Si danza” il giorno 28 giugno, presso il Teatro Tenda “PalArte” di Fabrica di Roma, uno dei quattro open day previsti dal progetto Sport Siamo Noi Plus, promosso da Sport e salute per favorire la coesione delle comunità attraverso lo sport di tutti, volto a diffondere le attività sportive e l’esercizio fisico. Uno spettacolo che nel primo atto, grazie alle piccole allieve, ha emozionato. Poi è proseguito con grandi esibizioni artistiche e performances in una scenografia attenta e studiata nei particolari quali le luci e le musiche scelte.

Stupende le coreografie curate da Alessandra Ceccarini, Federica Chiricozzi, Kevin Peci, Beatrice Sarnacchioli. Spettacolo veramente entusiasmante, per la grande professionalità degli artisti e delle artiste, che ha coinvolto tutti gli spettatori che hanno applaudito lungamente. Nel perseguimento dell’obiettivo della coesione delle comunità l’Aics intende supportare le amministrazioni comunali nello svolgere attività per i giovani e per le famiglie con fragilità, con l’intenzione di promuovere pari opportunità di genere, servendosi delle aree e delle infrastrutture pubbliche e del privato sociale, per valorizzarne l’utilizzo da parte di tutti. Il ringraziamento dell’Aics va a tutti i Comuni aderenti al progetto. L’Aics intende migliorarla e possibilmente ampliarla a tutti i Comuni della provincia, in un’ottica di scambio di conoscenze, sviluppo di competenze e creazione di sinergie. Questo è il patrimonio comune necessario per realizzare nel futuro eventi, manifestazioni e rafforzare le reti territoriali. Lo sport può allora divenire strumento promotore di salute e cittadinanza condivisa. Occorre quindi capitalizzare i risultati del progetto per consolidare il numero di coloro che accedono allo sport come stile di vita salutare e di partecipazione alla vita collettiva.