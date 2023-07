CIVITAVECCHIA – Annunciati altri due big del Civitavecchia summer festival 2023: si tratta dei rapper Geolier e Luchè. Il primo è un talento con pochi pari, poliedrico ma con un'identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l'Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre pronto a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l'urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando importanti certificazioni - ben 17 dischi di platino e 20 dischi d’oro - e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video. Sarà sul palco della Marina di Civitavecchia il 3 agosto.

Luchè è sulla bocca di tutti in questi giorni soprattutto per il dissing con Salmo che sta accendendo i fan due due rapper, un dissing vecchio stile, fatto a colpi di rime. Il "DVLA TOUR" di Luche ha ottenuto un sold out dietro l'altro nei più importanti palasport d’Italia: il suo concerto sarà l'occasione per ascoltare dal vivo i brani di "Dove Volano Le Aquile", ultimo monumentale progetto discografico del rapper che ha ottenuto la certificazione FIMI di "Album di Platino", a cui si sono aggiunte tre hit come "Purosangue" feat. Shiva (disco d'oro), "Che stai dicenn" feat. Paky e "La Notte di San Lorenzo" (disco d'oro), oltre a tutti i suoi più grandi successi. Appuntamento l’11 agosto. Biglietti disponibili su mail ticket.

