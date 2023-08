CIVITAVECCHIA – Dopo la folla che ha invaso ieri sera la Marina per il concerto di Daniele Silvestri ad ingresso gratuito il Civitavecchia summer festival prosegue questa sera con la carica di Luchè, icona dell’urban nazionale.

Domani invece è tempo di Voglio Tornare Negli Anni 90’: una serata tutta da ballare e da cantare, con tanti effetti speciali e animazione. Un vero e proprio live show amatissimo in tutta la Penisola. Inoltre, in occasione della serata conclusiva dell’edizione 2023 del Civitavecchia Summer Festival, in programma domenica 13 agosto, a piazza della Vita, Shining Production, Stazione Musica, in collaborazione con il comune di Civitavecchia, offrono un omaggio alla Città.

L’appuntamento con lo Zoo di 105 diventa a ingresso gratuito, per festeggiare tutti insieme questa dieci giorni di musica e spettacoli che ha visto la partecipazione di un pubblico entusiasta e numeroso, proveniente anche da fuori regione. Il 13 agosto la Marina di Civitavecchia accoglierà una grande festa collettiva in compagnia di Paolo Noise e tutti i successi da ballare e cantare, ancora una volta, a due passi dal mare. Un regalo a cittadini e turisti voluto dagli organizzatori del festival che celebra la musica e l’estate. Per chi avesse già acquistato il biglietto, il rimborso avverrà in modo automatico. Appuntamento il 13 agosto nella splendida cornice del lungomare, sotto lo sguardo del Forte Michelangelo, per salutare il grande palco che per dieci giorni ha ospitato concerti e spettacoli fra i più amati del Paese.

La nuova edizione del Civitavecchia Summer Festival, curata da Shining Production, in collaborazione con Stazione Musica e con il supporto del Comune di Civitavecchia, prosegue un un percorso già avviato nel 2022, nato dalla volontà di valorizzare e differenziare il territorio locale, per trasformarlo nel punto di riferimento estivo musicale di diverse generazioni.

IL COMMENTO – «Il festival sta andando alla grande - ha spiegato l’assessore al Turismo e alla Cultura Simona Galizia - sta andando alla grande ma il nostro obiettivo è alzare ancora di più il livello. Abbiamo creato negli anni una realtà con concerti che possono fare invidia a tante città, avvantaggiati dalla possibilità di sfruttare una location come quella della Marina. Siamo arrivati alla quarta edizione, un festival che è partito con me, affidato da subito a Giordano Tricamo, e si è andati avanti su quella strada. Una scelta vincente e un ringraziamento ulteriore va alla Shining production che ci ha permesso di alzare ancora di più l’asticella». Ma ora l’obiettivo per Galizia è “blindare” il festival. «Dobbiamo lavorare su un bando che possa garantire una gestione almeno triennale - ha detto -, e questo sarebbe il punto di svolta perché permetterebbe a tutti di lavorare in tranquillità e con le opportune tempistiche. In questa stagione abbiamo deciso di investire su turismo e cultura e Civitavecchia sta diventando il punto di riferimento del litorale, e non solo, proponendosi come valida alternativa per il territorio alla Capitale. Abbiamo ancora parecchio in ballo».

