CIVITAVECCHIA – La Giunta Comunale di Civitavecchia ha approvato la delibera di indirizzo per la realizzazione del Civitavecchia Summer Festival 2025, uno degli eventi di punta della programmazione estiva della città. Il festival, che si terrà nel mese di agosto presso piazza della Vita alla Marina, proporrà un calendario di almeno 12 eventi serali, con una programmazione diversificata che spazierà dalla musica dal vivo – con artisti di rilievo nazionale e internazionale – fino a spettacoli teatrali, comicità e cabaret.

L’Amministrazione intende rafforzare il posizionamento di Civitavecchia come destinazione culturale e turistica di prestigio, attirando un pubblico sempre più ampio e consolidando il ruolo del festival come un appuntamento fisso dell’estate. Per la gestione dell’evento, l’Amministrazione intende avvalersi di un soggetto organizzatore che curerà la programmazione artistica, la logistica e la comunicazione, garantendo un’organizzazione di alto livello.

«Vogliamo che il Civitavecchia Summer Festival possa crescere ulteriormente e contribuire a rendere la nostra città un punto di riferimento non solo per la cultura e l’intrattenimento, ma anche come meta turistica – ha dichiarato l’Assessore al Turismo Piero Alessi – attraverso un’offerta artistica di qualità e una gestione attenta, il festival potrà valorizzare al meglio il nostro territorio, incentivando l’arrivo di visitatori e rafforzando l’immagine di Civitavecchia nel panorama degli eventi nazionali».

Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure di gara per l’affidamento dell’organizzazione e la definizione del programma definitivo. L’Amministrazione è al lavoro per garantire un festival di alto profilo, capace di offrire un’esperienza unica ai cittadini e ai turisti che visiteranno la città nel periodo estivo.