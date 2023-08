CIVITAVECCHIA – Dopo i successi delle scorse serate il Civitavecchia summer festival 2023 entra nel vivo. Questa sera torna in scena la comicità con Casa Abis: ossia l’affiatatissima coppia (nella vita, come nella carriera artistica) formata da Stella e suo marito Gabriele, delle vere e proprie star del mondo social. D’altra parte, nessuno più di loro è in grado di ironizzare sulle dinamiche della vita di coppia, giocando sui tratti ironici che caratterizzano la convivenza quotidiana. Così, alla luce di questa popolarità, il duo definito da più parti “i nuovi Sandra e Raimondo”. Non è un mistero: i social tirano, le risate e la ricerca di felicità pure. E voilà, ecco a voi i Casa Abis: una coppia che riflette sulla propria vita come in un film (comico), illustrando i momenti significativi della propria convivenza e sondando tutti i possibili trucchi per attingere ad una forma duratura di felicità, quella a due. Ecco allora che ogni momento di condivisione diventa occasione per suscitare una grande ilarità. Lo spettacolo è realizzato da Vera Produzione con la regia di Paolo Ruffini. Domani, invece, arriva Teenage Dream, la festa anni 2000, che ha fatto registrare sold out in tutta la Penisola, farà sognare anche il pubblico di Civitavecchia. Un viaggio in un decennio anche attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Il 10 agosto, appuntamento con Daniele Silvestri e la sua musica d’autore (ingresso gratuito). L’11 agosto arriva la carica di Luchè, icona dell’urban nazionale. Il 12 è tempo di: Voglio Tornare Negli Anni 90’: una serata tutta da ballare e da cantare, con tanti effetti speciali e animazione: un vero e proprio live show amatissimo in tutta la Penisola. Il 13 agosto, con lo Zoo di 105, sarà una grande festa in piazza della Vita all’insegna del divertimento e della spensieratezza. La nuova edizione, curata da Shining Production, in collaborazione con Stazione Musica, e con il supporto del comune di Civitavecchia, prosegue un percorso già avviato nel 2022, nato dalla volontà di valorizzare e differenziare il territorio locale, per trasformarlo nel punto di riferimento estivo musicale di diverse generazioni.

