CIVITAVECCHIA – Anche se l’organizzazione del Civitavecchia Summer Festival 2025 non ha ancora ufficializzato il cartellone, alcuni nomi iniziano a trapelare. Dopo Cristiano De André e Tony Hadley, l’ex voce degli Spandau Ballet, si aggiunge alla lista anche Enrico Nigiotti, con Civitavecchia che figura tra le tappe del suo “Summer Tour 2025” con un concerto fissato per il 12 agosto in piazza della Vita.

Il nome dell’artista è apparso nel manifesto diffuso nelle scorse ore, che elenca le date del tour estivo in diverse città italiane. Si tratta della terza anticipazione non ancora annunciata ufficialmente da parte dell’organizzazione, affidata alla “On Air”, che nelle prossime settimane dovrebbe rendere pubblico l’intero programma.

Nato a Livorno nel 1987, Enrico Nigiotti ha mosso i primi passi nel panorama musicale partecipando nel 2009 ad Amici di Maria De Filippi, esperienza che ha segnato l’inizio di un percorso artistico variegato. Con il brano Qualcosa da decidere è stato selezionato per partecipare al 65º Festival di Sanremo nella sezione "Nuove Proposte" nel febbraio 2015, dove al termine della kermesse musicale si è classificato al terzo posto. Dopo un periodo di pausa, è tornato alla ribalta grazie alla sua partecipazione a X Factor 11 nel 2017, dove si è classificato terzo. Da lì ha preso il via una nuova fase della sua carriera, culminata nella partecipazione a più edizioni del Festival di Sanremo, tra cui quella del 2019 con Nonno Hollywood e quella del 2020 con Baciami adesso.

Autore e interprete di brani intensi e personali, ha collaborato artisti come Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Gianna Nannini. Ora si attende solo la conferma ufficiale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA