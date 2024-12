CIVITAVECCHIA – C’è anche Civitavecchia alla 33^ edizione di ArtePadova, la prestigiosa mostra – mercato di arte moderna e contemporanea grazie alla galleria Michelangelo di Fabio Cozzi. Quattro giorni all’insegna dell’arte, con oltre 15mila opere in mostra su 28mila mq di superficie, la partecipazione di oltre 300 espositori e una media di 26mila visitatori per anno, in uno dei distretti fieristici più produttivi d’Europa dalla forte risonanza nazionale e internazionale e tra di loro c’era anche Civitavecchia, grazie all’importante lavoro portato avanti negli anni da Cozzi. Vista la qualità degli artisti proposti in fiera, dalla PopArt italiana alla Transavanguardia e per gli artisti internazionali giovani con cui Cozzi lavora da anni, lo stand della Michelangelo è stato inserito tra le gallerie più importanti d’Europa. Inoltre sono stati molto apprezzati i fratelli Lucio e Giuseppe Perone due artisti legati a Civitavecchia al punto da donare le due opere posizionate davanti al teatro Traiano nell’ambito dell’iniziativa “Mirabilia Urbana”. Proseguire il percorso artistico iniziato gli scorsi anni resta il sogno nel cassetto di Cozzi. «Sono molto orgoglioso - ha detto - di aver rappresentato Civitavecchia in questa importante fiera, vorremmo poter aggiungere un’altra opera a Mirabilia Urbana perché l’arte arricchisce e fa bene a tutti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA