CIVITAVECCHIA – Civitavecchia si prepara a vivere un Natale unico, grazie alle iniziative presentate durante la conferenza stampa del progetto “Christmas Factory – Il sogno di Babbo Natale”. Un evento pensato per immergere la città in un’atmosfera fiabesca e coinvolgente, con l’obiettivo di renderla un punto di riferimento natalizio per tutto il comprensorio. L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Marco Piendibene, dagli assessori Stefania Tinti (Cultura) e Piero Alessi (Turismo), ha lavorato in stretta sinergia per dar vita a un progetto innovativo e ambizioso.

«Il Natale non è solo una festa religiosa, ma affonda le radici nella tradizione popolare e rappresenta un messaggio di pace e solidarietà. Abbiamo voluto creare qualcosa che parli ai bambini ma che coinvolga tutta la comunità, con iniziative che richiamano i valori della nostra città», ha dichiarato l’assessore Alessi. Tra le novità di questa edizione, il mercatino artigianale, con bancarelle a rotazione, artisti di strada, nevicate artificiali, e una casetta di legno per le letterine a Babbo Natale.

Il progetto punta a radicarsi nel tessuto culturale e turistico di Civitavecchia. «Come amministrazione, abbiamo voluto fare squadra. Non c’è l’orticello di nessuno: si condivide tutto, anche la gioia di fare le cose per bene. Vogliamo continuare a migliorare, anno dopo anno», ha affermato il sindaco Piendibene, sottolineando l’importanza di unire le forze tra Cultura e Turismo.

«Il mio sogno è trasformare Civitavecchia nella città del Natale, un luogo dove si possa respirare la magia di questa festa in ogni angolo. I bambini hanno bisogno di credere nel sogno del Natale il più a lungo possibile», ha aggiunto l’assessore Tinti, che ha anche annunciato l’apertura della Cittadella con l’ex infermeria trasformata in un “ospedale per giocattoli”, un museo immersivo capace di coniugare tradizione e innovazione.

La direttrice artistica Valentina Salerno ha spiegato il concept narrativo dello spettacolo itinerante “Il sogno di Babbo Natale”: «Abbiamo immaginato un Babbo Natale diverso, stanco perché lavora a pieno ritmo, che sogna un Natale più ecologico e sostenibile. Civitavecchia diventa la sua casa, con storie che richiamano le tradizioni del nostro territorio».

L’inaugurazione ufficiale è prevista per l’8 dicembre, con una grande parata di apertura e il suggestivo “Gran Ballo di Natale”. Tra gli appuntamenti imperdibili, anche un concerto di beneficenza per Save the Children, in programma il 21 dicembre, e lo spettacolo itinerante, che condurrà i visitatori attraverso una narrazione magica realizzata anche con la Sand Art.

Con questo ambizioso progetto, Civitavecchia punta a lanciarsi come polo natalizio del comprensorio, offrendo non solo eventi per tutte le età ma anche un’esperienza da ricordare e condividere, unendo cultura, turismo e tradizione in un’unica, grande magia.

IL CALENDARIO COMPLETO

“IL SOGNO DI BABBO NATALE”

Presso Cittadella della Musica

Eventi organizzati da Family Factory ETS e Assessorato alla Cultura.

Domenica 8 dicembre

16:30 - 17:00 : Parata di apertura

Performer circensi, Compagnia Nazionale di Danza Storica, Banda Ponchielli, Family Factory.

Partenza dal Teatro Traiano, Corso Centocelle.

17:30 - 18:15 : Gran Ballo di Natale

Con la Compagnia Nazionale di Danza Storica.

Spettacolo ad ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria).

18:30 - 19:30: Conferenza "A cosa servono i racconti"

Introduzione: Ass. Cult. Stefania Tinti.

Moderatore: Valentina Salerno.

Relatori: Prof. Michele Rak, Prof.ssa Maria Zeno, Dott.ssa Roberta Galletta.

Ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria).

Sabato 14 dicembre

17:00 - 18:15 : "Il Sogno di Babbo Natale"

Spettacolo immersivo a circuito (diviso in 2 gruppi di pubblico). Ore 17:00 : Primo gruppo. Ore 17:20 : Secondo gruppo.

Con spettacolo finale "La magia del Natale" con Bustric.

: Spettacolo immersivo a circuito (diviso in 2 gruppi di pubblico).

Domenica 15 dicembre

10:00 - 11:15 : "Il Sogno di Babbo Natale"

Spettacolo immersivo a circuito (diviso in 2 gruppi di pubblico). Ore 10:00 : Primo gruppo. Ore 10:20 : Secondo gruppo.

Con spettacolo finale "La magia del Natale" con Bustric.

: Spettacolo immersivo a circuito (diviso in 2 gruppi di pubblico).

Sabato 21 dicembre

16:00 - 17:15 : "Il Sogno di Babbo Natale"

Spettacolo immersivo a circuito (diviso in 2 gruppi di pubblico). Ore 16:00 : Primo gruppo. Ore 16:20 : Secondo gruppo.

Con spettacolo finale "Il folletto Bykerello" con Francesco Morlacchi.

17:30 - 18:45 : "Il Sogno di Babbo Natale"

Spettacolo immersivo a circuito (diviso in 2 gruppi di pubblico). Ore 17:30 : Primo gruppo. Ore 17:50 : Secondo gruppo.

Con spettacolo finale "Il folletto Bykerello" con Francesco Morlacchi.

19:30: "Se una notte d’inverno…" Concerto di beneficenza

Composizioni originali ed improvvisazioni a cura del pianista Emiliano Manna.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti (offerta minima di €3).

Domenica 22 dicembre

10:00 - 11:15 : "Il Sogno di Babbo Natale"

Spettacolo immersivo a circuito (diviso in 2 gruppi di pubblico). Ore 10:00 : Primo gruppo. Ore 10:20 : Secondo gruppo.

Con spettacolo finale "Il folletto Bykerello" con Francesco Morlacchi.

11:30 - 12:45 : "Il Sogno di Babbo Natale" Ore 11:30 : Primo gruppo. Ore 11:50 : Secondo gruppo.

Con spettacolo finale "Il folletto Bykerello" con Francesco Morlacchi.

15:30 - 19:00 : Laboratorio creativo "I decori di Natale"

Bambini dai 4 ai 10 anni realizzeranno decorazioni in lana cotta con l’artista Diana Biscaioi. Ore 15:30 - 16:30 : Primo turno. Ore 16:45 - 17:45 : Secondo turno. Ore 18:00 - 19:00 : Terzo turno.

Ingresso a pagamento: bambino pagante + accompagnatore gratuito (max 2 accompagnatori).



Lunedì 6 gennaio

10:00 - 12:15 : Laboratorio creativo "Case di Biscotto"

Bambini dai 4 ai 10 anni creeranno casette commestibili con gli operatori di Family Factory. Ore 9:30 - 10:45 : Primo turno. Ore 10:00 - 12:15 : Secondo turno.

10:00 - 12:15 : Laboratorio creativo "Befanine di feltro"

Bambini dai 4 ai 10 anni realizzeranno piccole befane in feltro con l’artista Diana Biscaioi. Ore 9:30 - 10:45 : Primo turno. Ore 10:00 - 12:15 : Secondo turno.

16:00 - 17:30 : "Circo Cerini"

Spettacolo all’aperto con animali di fuoco della Compagnia Creme & Brulè.

Ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria).

18:30 - 19:00: "Circo Cerini"

Replica dello spettacolo.

Assessorato al Turismo

"NATALE 2024 – MAGIA DI LUCI"

Con il contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Dal 30 novembre al 6 gennaio 2025

Mercatino artigianale di Natale

Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:30, in Corso Centocelle.

Sarà installata una piccola casetta “Ufficio Postale” dove i bambini potranno spedire le proprie letterine a Babbo Natale con piccoli eventi di intrattenimento.

7 dicembre

Dalle ore 17:00

"Magie di Luci 2024"

Sotto una bellissima nevicata si esibirà la Banda Puccini, e poi alle ore 18:00 accensione albero e luci di Natale.

15 dicembre

Dalle ore 16:30

"DECO – Miglior Biscottino della Città"

Presentazione del progetto. Ingresso libero fino a esaurimento posti, Sala Morricone, Cittadella della Musica.

29 dicembre

A partire dalle ore 18:00

Teatrino delle marionette

Con la storia di Babbo Natale.

A cura di Mercante in Fiera.

Nei giorni 7, 13, 14, 20 dicembre

Dalle ore 16:00

In Corso Centocelle, le scuole cittadine offriranno libere esibizioni corali.

Modalità di partecipazione agli eventi

Per tutti gli eventi dell’Assessorato alla Cultura, la prenotazione è obbligatoria (numero chiuso).

Si consiglia di presentarsi in Cittadella 15 minuti prima dell’inizio degli eventi per ricevere il biglietto.

Ingresso a pagamento posto unico:

3,00 euro + prevendita.

Si ringrazia Stefano Lucignani, Collezione Giocattoli Antichi.

