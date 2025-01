CIVITAVECCHIA – Grande soddisfazione per la Sweet Faces di Josè Antonio Carrasco ed Emanuela Cecconello, che hanno brillato al prestigioso MC Hip hop contest di Riccione, uno degli eventi più importanti della scena hip hop internazionale. Con oltre 2mila ballerini provenienti da tutta Italia, Francia, Germania e Svizzera, la competizione ha visto la partecipazione di talenti di altissimo livello.

La Sweet faces si è presentata con tre gruppi ottenendo risultati straordinari. I Baby dreamers, la crew dei più piccoli, si sono aggiudicati il primo posto, regalando un’emozione unica a Carrasco e Cecconello. La Sweet faces family ha invece conquistato il secondo gradino del podio, confermando la qualità del lavoro svolto dai due insegnanti. Importante anche il risultato della crew Strakids di Fiumicino, anch’essa allenata da Emanuela Cecconello, che ha raggiunto il secondo posto. Questo gruppo di sei giovani ballerine di Parco Leonardo e dintorni, nonostante si allenino insieme da pochissimo tempo, ha dimostrato grande talento e determinazione.

Non da meno è stato il successo della Lude Hip hop dance school di Nicoletta Lucchetti, che ha lasciato il segno nella competizione portando a casa il titolo di Crew of the year. Guidati dai coreografi Luca Bartolozzi e Marco Anselmi, i talentuosi ballerini della scuola hanno dimostrato determinazione, talento e impegno, affermandosi come protagonisti in un contesto che ha visto sfidarsi le migliori crew italiane e internazionali.

Il successo di entrambe le realtà conferma il grande livello raggiunto dalla danza hip hop locale, con scuole e insegnanti capaci di portare i loro allievi ai vertici della scena nazionale e internazionale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA