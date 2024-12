CIVITAVECCHIA – Civitavecchia è pronta ad accogliere Iryna Ostapyuk, artista ucraina che il 15 settembre esporrà le sue opere in Piazza Saffi. Ostapyuk ha già conquistato il pubblico di importanti città italiane come Firenze, Milano, Venezia e Roma, e all’estero a Cracovia, Parigi e Londra. La sua prossima mostra personale si terrà a Viterbo, dal 1 al 7 ottobre. La carriera artistica di Iryna è iniziata in Ucraina, dove, ispirata dal nonno, pittore realista, ha mosso i primi passi nel mondo dell’arte. Dopo il trasferimento in Italia nel 2010, ha studiato iperrealismo, ma ha presto capito che quel genere non le apparteneva. Questo l’ha portata a un blocco creativo, superato durante la pandemia, quando ha iniziato a sperimentare con l’inchiostro ad alcol, trovando uno stile personale che l’ha resa unica. Oltre a essere una pittrice, Iryna è un’operatrice olistica. Il benessere e la bellezza sono i suoi valori principali, e ciò si riflette anche nel progetto "Creative Scarf", che unisce arte e moda per aiutare le persone a esprimere la propria creatività e a scoprire il proprio stile. Nonostante il legame forte con l’Ucraina, Iryna non vuole che la sua arte sia pervasa dal dolore, ma piuttosto che trasmetta luce e amore. Impegnata con il progetto "Cuori e mani per l’Ucraina", ha aiutato il suo Paese, anche dopo la morte del padre, sostenendo la produzione a Kiev e portando pannelli fotovoltaici. «Sono fiera di essere un’artista ucraina», afferma, portando nelle sue opere un messaggio di speranza.

