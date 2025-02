CIVITAVECCHIA – La cultura torna al centro delle politiche comunali con l’assegnazione della prima tranche di contributi destinati alle attività culturali per il 2024. Il comune di Civitavecchia ha stanziato un totale di 50.300 euro, supportando associazioni, fondazioni e realtà locali che operano per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città. L ’avviso pubblico ha registrato un’elevata partecipazione, con numerosi progetti presentati e attentamente valutati dalla commissione di selezione.

Tra i soggetti finanziati spiccano l’Associazione Culturale Forte! Festival, Ombre Bianche Teatro, la Fondazione Angelo e Mafalda Molinari e Civitafilm, tutti beneficiari del finanziamento massimo previsto, pari a 3.000 euro. Anche il Circolo ARCI San Gordiano, Mad Music Love e la Proloco Civitavecchia hanno ricevuto contributi, con importi differenziati in base alla valutazione ottenuta. Una delle novità di questa edizione è stata la totale libertà nella scelta delle location, consentendo ai beneficiari di individuare gli spazi più adatti per la realizzazione dei loro eventi e progetti.

Per agevolare il processo e garantire il corretto utilizzo dei fondi, il Comune ha attivato uno sportello di supporto tecnico, a disposizione delle associazioni per fornire assistenza nelle procedure burocratiche e amministrative. Questo strumento si pone come un aiuto concreto per facilitare l’accesso ai finanziamenti e garantire il corretto svolgimento delle attività previste.

Nonostante l’ampia adesione, alcuni progetti sono stati esclusi perché non conformi ai requisiti del bando. Tra i motivi di esclusione figurano la mancata corrispondenza ai criteri indicati nell’articolo 2 dell’avviso pubblico e l’assenza di alcuni requisiti fondamentali.

Questa prima tranche di finanziamenti rappresenta solo un primo passo verso un più ampio programma di investimenti per la cultura a Civitavecchia. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di rafforzare l’offerta culturale, sostenendo le realtà locali e favorendo la realizzazione di eventi e progetti che possano coinvolgere la cittadinanza e arricchire il panorama artistico della città.

Con il supporto economico fornito, le associazioni finanziate potranno ora avviare la realizzazione delle proprie iniziative, contribuendo così a rendere Civitavecchia un punto di riferimento per la cultura nel territorio.

